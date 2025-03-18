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    葉元之前助理過世疑捲職場霸凌 國會辦公室遭北市府勞檢

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    2025/03/18 15:51

    〔記者劉詠韻、林欣漢／台北報導〕國民黨立委葉元之近期除了面臨罷免風波，還疑似捲入職場霸凌，導致前助理不堪工作壓力而病逝，儘管葉元之辦公室否認指控，但家屬日前告別式會場外擺放「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板，引起側目。台北市勞動局今（18）日前往葉元之國會辦公室進行勞動檢查。

    葉元之回應後續將全力配合調查，盼釐清外界疑慮。

    勞動局安排勞檢員前往葉元之國會辦公室勞檢，詢問助理上、下班時間及工作情形，了解是否有涉嫌違反勞基法等情事，據了解，葉元之當時正在錄影，並不在辦公室，勞動局稍晚將宣佈勞檢結果。

    由於台北市長蔣萬安近期才更換小內閣，今天適逢新任勞動局長王秋冬上任首日，一上任即對葉元之辦公室進行勞檢，動作引發外界遐想。

    對此，葉元之則回應並未覺得被王秋冬針對，而辦公室遭勞檢時他不在辦公室，後續將全力配合調查，希望釐清外界疑慮。

    對於家屬的控訴，葉元之透過辦公室聲明表示，他對同仁的離世感到震驚與不捨，在得知消息後，第一時間前往靈堂捻香致意，強調從未有解雇該同仁或阻礙其就醫。

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