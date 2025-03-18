中配「亞亞」因武統言論被撤居留許可 意外創下「首例」

鼓吹武統的中配網紅劉振亞被移民署廢止在台依親居留許可，須限期離開台灣。（圖擷取自Youtube「亞亞在台灣」）

2025/03/18 13:53

〔記者王冠仁／台北報導〕從中國嫁來台灣的女子劉振亞，平時經營社群媒體「亞亞在台灣」，卻透過影片宣揚武統理念，經移民署約談後，11日廢止其在台依親居留許可，且必須在10天內離境。移民署是根據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款，由於過往並無中國配偶違反此例遭廢除依親居留許可的案例，劉女意外創下紀錄。

依據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款「有危害國家安全或社會安定之虞」，可撤銷或廢止其許可，並自不予許可、撤銷或廢止許可之翌日起算1年以上、5年以下之一定期間，不許可其再申請。

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移民署今天證實，雖然兩岸通婚已久，台灣境內也有不少中國配偶，但過往並沒有任何一位中配，因為違反此例而遭廢止在台依親居留許可。

移民署是接獲網友檢舉，聲稱劉女在影片中公然鼓吹武統言論，移民署在本月4日通知她前來說明，依法調查並會商相關機關後，在11日宣布廢止她在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。

移民署表示，由於廢止劉女在台依親居留許可的通知書，已經製作、送達完成，依規定劉女必須在10日內離境。若劉女不從，屆時將由專勤隊接手執行強制出境。

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