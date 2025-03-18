柯建銘談「盧媽媽」引藍營點名蘇巧慧表態 綠營：別模糊焦點

新北市議員陳偉杰質疑，面對這麼不尊重職業女性的言論，「蘇巧慧在回歸家庭和譴責老柯之中，該二選一吧！」 （陳偉杰提供）

2025/03/18 13:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨團總召柯建銘昨批台中市長盧秀燕「盧媽媽」應回歸家庭，不要選總統了，引發關注。針對柯的言論，新北市多位國民黨籍議員反擊，點名有意參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧，「在回歸家庭和譴責老柯之中，該二選一吧！」對此，民進黨新北市黨部則回應，請國民黨懸崖勒馬，不要模糊焦點，不然只會讓人民對國民黨更加厭惡。

市議員陳偉杰表示，民進黨性別平等事務部悄然無聲，立院眾多黨籍女性立委如吳思瑤、吳沛憶、林楚茵竟然置若罔聞，更別說以水獺媽媽為名想參選新北市長的蘇巧慧，面對柯建銘的同樣不敢仗義直言，質疑面對這麼不尊重職業女性的言論，「蘇巧慧在回歸家庭和譴責老柯之中，該二選一吧！」

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市議員蔡淑君認為，過去女性在專業領域中的職場表現一旦受到肯定，就會有沙豬思維的男性暗酸是否在家庭中失職，這麼迂腐而落伍的言論，竟然從柯建銘的口中說得如此理所當然，難以想像這個政黨中的女性連一句為盧秀燕打抱不平的話都不敢說，「難道黨派和權勢對民進黨女性從政人員來說，就這麼重要嗎？女性長期被打壓嘲諷的歧視血淋淋發生在盧秀燕身上，也請蘇巧慧幫忙說句公道話！」

市議員白珮茹則說，奧運金牌拳擊女將林郁婷遭到性別歧視，蘇巧慧馬上挺身而出；但柯建銘說盧秀燕被民眾暱稱盧媽媽，就應該回歸家庭主婦，同樣愛說自己是水獺媽媽的蘇巧慧聽著難道不覺得刺耳嗎？還是蘇巧慧的性平思維也有藍綠呢？雖然不知道是柯建銘意有所指還是誤傷己軍，但如果蘇巧慧連譴責柯建銘的道德勇氣都沒有，又如何能說服新北市民接受一位「有流量就蹭、遇權勢就躲」的女性市長候選人呢？

對於藍營議員的批評，民進黨新北市黨部執行長高碩呈反嗆，國民黨立委從強推違憲的擴權法案，癱瘓憲法法庭的憲訴法，閹割公民參政權的選罷法，濫刪濫凍國防、經濟、民生相關預算，現在還要推動荒謬的「反廢死、反戒嚴」公投，一步步都是意圖癱瘓政府與其他憲政機關運作，請國民黨懸崖勒馬，不要模糊焦點，不然只會讓人民對國民黨更加厭惡。

民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

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