國小校長抖音喊「我愛中國」 桃園市教育局：將提考核會議處

桃園市會稽國小校長鄭家興也被家長投訴，在抖音發表一連串親中言論。（擷取自黃瓊慧臉書）

2025/03/18 13:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢警分局警備隊葉姓警員被檢舉在TikTok帳號張貼身穿警察制服照片，卻出現「我是中國人」、「我愛祖國」等圖文，警方將追究行政責任；桃園市議員黃瓊慧表示，桃園區會稽國小校長鄭家興也被投訴在抖音發表一連串親中言論；鄭家興澄清，註冊抖音單純為個人及家庭娛樂用，相關言論是官方模板及標籤，從未改變國家認同；桃園市教育局表示，將提校長成績考核會議處。

黃瓊慧指出，中壢警分局葉姓警員不僅有抖音國際版「TikTok」帳號，帳號取名「凌雲小當歸」，甚至表達「我愛祖國」，且在個人頁面穿著台灣的警察制服表示職業及身分，而警察是屬於公務員，葉姓警員以警察身分表達對中國的國家認同，實際上已經觸法，根據台灣法律公務員忠誠義務之大法官釋字第433 號解釋中提及，公務員對國家亦負有忠誠、執行職務等義務，為維護公務員紀律，國家於公務員有違法、廢弛職務 或其他失職行為時，得予以懲戒。

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黃瓊慧另指出，不只是中壢警分局警員在TikTok上說「我是中國人」，她也接獲家長投訴，桃園區會稽國小校長鄭家興也在抖音化名「超級貝克漢」，並發表一連串親中言，包括「我愛你中國」、「兩岸一家親」等讓人傻眼的文字，質疑校長發表這些言論恐對學子造成不當影響。

鄭家興表示，抖音平台是為個人及家庭休閒娛樂之用，用來看劇、體育賽事直播等，相關言論是抖音官方模版及標籤使用，主要在累積平台積分來開通活動福利，從未改變國家認同。

教育局表示，今年3月初接獲教師團體陳情後已函請校長說明，校長於3月14日函復，另於3月13日派員入校訪談查察，後續將就校長涉有不當言行提校長成績考核會議處。

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