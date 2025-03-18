藍白攜手！「惡罷退散・平安法會」 首場3/22台中起跑

「惡罷退散・平安法會」首場3/22台中起跑。（記者張軒哲翻攝）

2025/03/18 11:25

〔記者張軒哲／台中報導〕藍白兩黨立委聯手否決行政院所提總預算及財劃法2項覆議案，民進黨展開「人民是頭家」政策宣講會。藍白也將展開行動反擊，由民間人士自組的「惡罷退散志工團」所發起的「惡罷退散・平安法會」直播宣講活動，22日下午於國民黨台中市黨部登場，由民眾黨前立委蔡壁如任志工團長。號召民眾反惡罷、力挺國民黨立委廖偉翔。

蔡壁如說，「惡罷退散志工團」是由一群市井小民組成的團隊，有感於全台各地罷免團體透過媒體優勢與行動資源，壟斷台灣的輿論討論空間，這群熱心的民眾決定集結手中有限的資源，舉辦「惡罷退散平安法會」，讓更多人可以聽到真正屬於在地的聲音。

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而首站從台中出發，更是具有特殊意義，惡罷退散志工團表示，去年的大選，在台中市充分整合在野力量的情況下，寫下了近年來立委選戰最亮眼的成績，成為「藍白合的典範」，「在野整合示範區」，而在地的公民，更是殷切盼望在鋪天蓋地的「惡罷」威脅之下，能夠重演2024年的感動，讓這些民進黨所操控的「惡罷」可以退散，還給台灣一個平安、和平、不打仗、不軍事戒嚴、不廢死的公理社會。

因此，這次的直播宣講活動，取名為「惡罷退散・平安法會」，結合平安符形狀的主視覺，希望結合台灣民間信仰，用趣味的方式，讓更多人一同上線或來到現場參與，驅除這些危害台灣、輸不起又反民主、把台灣推上戰端的青鳥邪靈。

蔡壁如指出，讓輸不起的民進黨詭計不會得逞，讓更願意為在地發聲，更願意關注民生議題的在野黨立委，可以繼續在國會為在地民眾服務，例如台中的廖偉翔、顏寬恒、羅廷瑋與黃健豪。3/22（六）、3/26（三）台中場為第一站，選在廖偉翔選區來起跑，她與主持人李易修與惡罷退散團隊，也將陸續前進到全台各地「惡罷」肆虐的區域，藉由「平安法會」來驅趕邪靈，還給當地民眾一個清新、安定的公民社會。

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