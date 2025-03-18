指林思銘竹東服務處涉侵占國有地 王婉諭：將向國產署檢舉

時代力量黨主席王婉諭今（18）日在立法院群賢樓前召開記者會，揭發國民黨立委林思銘涉嫌侵占國有土地。（記者王藝菘攝）

2025/03/18 11:20

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭今（18）日召開記者會，揭發國民黨立委林思銘涉嫌濫權違法。王婉諭指出，除了先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，林思銘在第10屆立委期間設立的竹東服務處，更涉嫌侵占國有土地的疑慮，時代力量將正式向財政部國有財產署提出檢舉，呼籲國有財產署立即展開調查。

王婉諭表示，前一陣子收到民眾的陳情，表示林思銘涉嫌侵占國有地，時代力量根據吹哨者提供之資訊，進一步查證發現，林思銘位於「新竹縣竹東鎮中正南路111巷8號」的服務處，該地址曾明確標示於立法院網站。經Google街景比對，2021年12月時，該服務處的外牆仍在興建中，至2024年5月，圍牆已完工並掛上「林思銘服務處」，但圍牆內竟包含了一塊國有土地。

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王婉諭說明，查閱內政部國土測繪圖資服務雲，確認地號「竹東鎮東寧段1224及1224-2」的土地所有權人為中華民國，由財政部國有財產署管理。此外，調閱地籍謄本後，更進一步證實這兩塊土地確實屬於國有。

她指出，國有土地旁的「竹東鎮東寧段1225號」土地，則是在2022年2月17日由一位林姓人士透過買賣取得，時間點與該服務處的圍牆完工及掛牌時間相符，林思銘2023年向監察院申報的財產中，也有一筆竹東鎮東寧段的土地，土地取得日期及面積，都與「竹東鎮東寧段1225號」地籍謄本記載一致，不免讓人懷疑是否涉嫌違法占用國有地。

「林思銘是否知道自己服務處圍牆內包含國有土地？」王婉諭說，團隊本月實地走訪，雖然本屆立委的竹東服務處地址已更改，但原服務處仍懸掛招牌，且設有警察巡邏箱，時代力量將正式向財政部國有財產署提出檢舉，要求國產署依法行政，徹查林思銘是否涉及違法占用國有地，並追究相關責任。

王婉諭表示，林思銘至今未能對「寶山農地超貸及違建案」做出負責任的回應，甚至在借貸6年半後仍未償還本金。她強調，選民的眼睛是雪亮的，林思銘的濫權行為，社會大眾都看在眼裡，相信接下來會有更多公民參與罷免行動，一起撕除惡銘，還給新竹光明。

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