王婉諭控服務處涉侵占國有地 林思銘：拆除恢復原狀繳使用補償費

時代力量主席王婉諭揭露國民黨立委林思銘服務處涉嫌侵占國有土地，林坦承疏於查證確認，將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。（林思銘辦公室提供）

2025/03/18 11:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕時代力量主席王婉諭揭露國民黨立委林思銘位於新竹縣竹東鎮的服務處，涉嫌侵占國有土地。林思銘解釋，承購既有成屋，疏於進一步的查證確認，將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費；林也澄清，目前已完全作為住家，已非當服務處使用。

林思銘表示，他於民國111年向建商購買既有成屋，當初會承購這建築物是因80多歲的母親因膝蓋手術無法上下爬樓梯，因此棟建築物內有電梯，才會承購，是希望給母親方便的居住環境，即使在身體不適也能住的舒服自在。在每晚他跑完所有行程時，也都會回家陪伴媽媽聊聊天。

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林思銘表示，當時建商告知，他所承購的建物及座落圍牆內土地均屬他所可以使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，建商也在可以使用的土地上都已經施作好地基，交屋時建物均己完成圍牆施作，並已有施作大門伸縮門軌道，並且打好地基。

林思銘表示，由於房屋交屋是用現狀點交，在交屋後，建商原本想做成小型社區才會蓋有警衛室，但因整體戶數仍不多，各戶分擔費用過高，故至今閒置未使用。

林思銘說，因在上屆在竹東還未找到適合的場所做為服務處，故與母親商量後，母親也答應讓他短暫將住家作為聯絡處使用，「但目前已完全作為住家使用，已非當服務處使用」，而從本屆任期開始，也已將服務處移至竹東鎮杞林路76號。

林思銘表示，他由於承購既有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，因此他將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費，特此向新竹鄉親及國人報告說明。

林思銘說，對於王婉諭未經了解原委，就看圖說故事，他在承購時房屋屋況為何，建商興建時空背景又是如何，在毫無所悉而完全只用她憑空想像去拼湊，她自己所想要的，令人不得不做過多聯想及猜測。王婉諭就是想「配合」民進黨主張的「大罷免」，去製造仇恨與對立，增添柴火，浪費佔用媒體及社會資源，也想憑此增加自己的聲量。

林思銘請王婉諭把監督在野黨的力道，也用在共同監督執政黨，不要每次遇到執政黨的事就輕輕放下，只要是在野黨就用盡全力。現在國家已經處於各項的對立，這不是人民樂見也不是人民所要的，請不要繼續再製造仇恨與敵對。

林思銘強調，他自新竹成長，始終對家鄉情懷深厚，新竹鄉親素以純樸善良著稱。面對各方檢驗，他絕對坦然面對絕不會逃避，也為因疏忽若佔用新聞版面深感抱歉。

時代力量主席王婉諭揭露國民黨立委林思銘服務處涉嫌侵占國有土地，林坦承疏於查證確認，將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。（林思銘辦公室提供）

時代力量主席王婉諭揭露國民黨立委林思銘服務處涉嫌侵占國有土地，林坦承疏於查證確認，將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。（林思銘辦公室提供）

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