共軍「聯合戰備警巡」擾台 顧立雄：一再證實是台海和平麻煩製造者

國防部長顧立雄表示，中共不時在台海區域周邊做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，已經一再證實他們就是整個台海和平穩定的麻煩製造者。（資料照）

2025/03/18 10:37

〔記者林欣漢／台北報導〕共軍昨日大規模實施「聯合戰備警巡」擾台，國防部長顧立雄今日於立法院受訪表示，中共不時在台海區域周邊做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，加劇區域緊張，已經一再證實他們就是整個台海和平穩定的麻煩製造者。

國防部今（18日）表示，自昨上午6時至今日上午6時，國軍偵獲共機59架次，其中43架次逾越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，另有9艘次共艦活動。此外，國軍也在基隆外海偵獲2顆中共空飄氣球。

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顧立雄表示，國軍掌握的是「聯合戰備警巡」，會出動大批次的空軍、海軍、海上的軍艦會同步挺進24海哩。這樣的聯合戰備警巡歷來一週差不多舉行一次，昨天特殊的情況是上午舉行一次之後，軍艦沒有離開，下午空軍又進來，實際情形是這樣。

顧立雄指出，中共不時在台海區域周邊做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，加劇區域緊張，已經一再證實他們就是整個台海和平穩定的麻煩製造者，這個已經再次充分驗證。中共會找各種理由、藉口來進行戰備警巡等軍事操演。

媒體詢問，我方這週進行立即備戰操演，目前準備狀況如何？顧立雄說明，立即備戰操演的目的是應付中共這樣類似的襲擾動作，為了要強化高戰備能力，因此採取計畫性的立即備戰操演。備戰操演是做狀況的想定，像昨天的情況也可趁機進行相對應的操演，提升備戰能力。

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