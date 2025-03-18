為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共軍「聯合戰備警巡」擾台 顧立雄：一再證實是台海和平麻煩製造者

    國防部長顧立雄表示，中共不時在台海區域周邊做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，已經一再證實他們就是整個台海和平穩定的麻煩製造者。（資料照）

    國防部長顧立雄表示，中共不時在台海區域周邊做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，已經一再證實他們就是整個台海和平穩定的麻煩製造者。（資料照）

    2025/03/18 10:37

    〔記者林欣漢／台北報導〕共軍昨日大規模實施「聯合戰備警巡」擾台，國防部長顧立雄今日於立法院受訪表示，中共不時在台海區域周邊做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，加劇區域緊張，已經一再證實他們就是整個台海和平穩定的麻煩製造者。

    國防部今（18日）表示，自昨上午6時至今日上午6時，國軍偵獲共機59架次，其中43架次逾越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，另有9艘次共艦活動。此外，國軍也在基隆外海偵獲2顆中共空飄氣球。

    顧立雄表示，國軍掌握的是「聯合戰備警巡」，會出動大批次的空軍、海軍、海上的軍艦會同步挺進24海哩。這樣的聯合戰備警巡歷來一週差不多舉行一次，昨天特殊的情況是上午舉行一次之後，軍艦沒有離開，下午空軍又進來，實際情形是這樣。

    顧立雄指出，中共不時在台海區域周邊做灰色地帶的襲擾、挑釁動作，加劇區域緊張，已經一再證實他們就是整個台海和平穩定的麻煩製造者，這個已經再次充分驗證。中共會找各種理由、藉口來進行戰備警巡等軍事操演。

    媒體詢問，我方這週進行立即備戰操演，目前準備狀況如何？顧立雄說明，立即備戰操演的目的是應付中共這樣類似的襲擾動作，為了要強化高戰備能力，因此採取計畫性的立即備戰操演。備戰操演是做狀況的想定，像昨天的情況也可趁機進行相對應的操演，提升備戰能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播