在野黨批評參加民進黨宣講怠忽職守 卓榮泰：說明政府政策沒問題

行政院長卓榮泰18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/03/18 10:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野黨批評行政院長卓榮泰假日參加民進黨主辦的全台宣講是怠忽職守，行政院長卓榮泰今天表示，就廣義而言，他是在為政府政策做說明，這是沒問題的。

卓榮泰表示，前兩天用假日的時間應邀到台中、桃園就中央政府總預算、財劃法相關的內容，以及覆議沒成功的結果向跟國人進行充份的說明和報告，這是為了彌補政院在國會裡時間不足、理解不足的說明，「就廣義而言，也是在為政府政策做說明，這是沒問題。」

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卓榮泰說，如果後續國會的委員先進能夠更了解政院的立場，更了解政府的需求和人民的呼聲，那我們可以進行下一步的討論。

中共控我資通電軍指揮人員戰備警巡 卓榮泰批無的放矢

對於中共公佈4名號稱我方資通電軍指揮部人員，並一天兩次聯合戰備警巡，國台辦稱是對賴清德總統宣揚台獨的堅決懲戒，被認為是反擊國安17條政策。卓榮泰批評，這是無的放矢、指鹿為馬，是在製造紛亂，也是在製造國際的麻煩。

卓榮泰強調，「我們沒有這樣的行為跟人員」，假造這樣的訊息，只是在發洩他們對於台灣長久以來，用各種透過資安攻擊的藉口而已，這個是政府全力反對的。

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