「館長」稱共軍打台如滅蟑螂 網質疑：幫對岸恐嚇台灣人？

館長陳之漢17日開直播時脫口稱解放軍「可怕」，台灣2300萬人都會變「屍體」，其發言被分享到網上後掀起熱烈討論。（圖翻攝自館長直播）

2025/03/18 00:59

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日中配網紅「亞亞」劉振亞才因時常鼓吹武統台灣遭移民署廢止居留許可，其他還有多名中配因過去類似言論被約談，引發關注。相關話題延燒之際，多年前還會嗆解放軍若敢攻台「就請吃一頓粗飽」的「館長」陳之漢，17日開直播時竟然脫口稱解放軍「可怕」，台灣2300萬人都會變「屍體」，其發言被分享到網上後掀起熱烈討論。

中央政府總預算案與財劃法覆議案12日遭藍白聯手否決，行政院長卓榮泰同日就表示政院將在合法合憲的範圍中，評估採取必要的救濟方式，並會到各地向鄉親報告、說明當前政府遇到的窘境。民進黨隨後也宣布，啟動「人民是頭家」下鄉宣講，藍白痛批綠營下鄉是製造對立的「大造謠」、「大亂台」行動。

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17日晚間，館長在YT開直播時也提到此事，語帶嘲諷說：「優秀！優秀！我們的電費要漲了，我們的百姓又要煩惱了，大家都在擔心不知道要漲多少，其他東西不知道會不會也漲價。然後面對這麼……這麼可怕的200多萬解放軍，留島不留人！我們像蟑螂一樣（館長做出噴殺蟲劑的動作），Die！Die啦！2300萬的屍體啊！Die！留島不留人吶！Shxt！」

館長稱，面對內部民生問題、外部危機，「我們的行政院長，我們國家最高行政團隊，對外的總統是賴清德，對內的總統就是他（指卓榮泰），行政院長多大啊！全部都他管的！結果現在在衝X小？下鄉去講謊話。說『人民是頭家』，但跟各位頭家說謊，跟你們隨便亂唬爛！有時間去搞這個『大唬爛』，沒時間去幫人民想台灣未來怎麼辦，中國都要X你X眼了，現在又來演。」

館長的發言隨即被轉發到Threads上，引發網友熱議，「國民黨都不敢這樣恐嚇台灣人了，陳之漢連『留島不留人』都講了」、「他想表達什麼？好噁心欸，是在幫對岸恐嚇台灣人嗎？」、「這個滿口髒話的組頭，好像曾說什麼要把解放軍打的落荒而逃之類的話……」、「覺得他真的很悲哀！當初看他是海陸的，覺得可以當國軍後備實力，且海陸永遠忠誠信念很剽悍、很精實。現在他跟藍白都舔共親中了，真的是可悲又可惡」、「他都知道會這樣，還不增加國防預算，連譴責藍白刪預算都不敢！」

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