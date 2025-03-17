扯！人民保母TikTok自稱「中國人」 中壢警分局：嚴查絕不寬貸

葉姓警員社群平台發表包含有「我❤️祖国」的合成自拍照片。（讀者提供）

2025/03/17 23:34

〔記者李容萍／桃園報導〕中國籍配偶劉振亞長期利用社群平台帳號「亞亞在台灣」，公開發表「武統台灣」、「兩岸統一」等言論，11日遭移民署廢止依親居留許可，要求10日內限期離境，陸委會今日也重申不再讓藝人藉台灣身分混淆視聽或對台統戰之際，桃園市警察局中壢警分局警備隊一名葉姓警員，被發現日前於TikTok（國際版抖音）註冊暱稱「凌雲小當歸」的帳號，並於個人頁面標註「公職人員（人民保母，中壢分局），我是中國人」，由於他目前仍擔任警察公職人員，引起外界爭議，中壢警分局接獲舉報於今晚回應了。

據了解，葉姓警員在TikTok帳號以「凌雲小當歸」暱稱註冊，留下自己在中壢分局任職的公職人員、年齡、身分，頭貼有「我愛祖國」十分醒目，留下「為民眾服務的工作（人民保母）」，「我是中國人」，他並在2024年11月7日凌晨0時34分貼出白天在中壢警分局門口的照片，註明「上班中的我」，他的TikTok帳號被翻出，引起爭議。不過他在分局門口的照片，已在去年12月下架，他的TikTok帳號也在日前關閉。

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對此，中壢警分局分局長林鼎泰今晚回應說明，經分局初步了解，葉姓警員是於2021至2024年間，在勤餘時間在TikTok發表包含「IP：中國台灣」、「台灣聯合大學」，頭貼有「我愛祖國」圖文的合成自拍照片等3篇文章；針對葉員在網路留言內容，分局將嚴查到底並追究相關行政責任並，如有違反相關法令規定，絕不寬貸，若涉不法，依法究辦。

葉姓警員自稱「凌雲小當歸」在抖音發表文章。（讀者提供）

葉姓警員抖音發表在中壢警分局工作的自拍照片。（讀者提供）

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