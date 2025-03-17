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    殲10等22架次共機大舉擾台 陸委會：中共是不折不扣麻煩製造者

    陸委會指出，中共持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。 （資料照）

    陸委會指出，中共持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。 （資料照）

    2025/03/17 21:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國軍機艦今日大舉擾台，22架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。陸委會痛批，中共持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。

    國防部公布，自今日14時30分起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」；國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

    對此，陸委會表示，針對今日共軍機艦在我海空域的侵擾作為，我國防部均有密切掌握，並已對外說明，政府相關部門持續掌握周邊動態，適切應處。

    陸委會批評，中共持續對台軍事恫嚇，升高台海局勢緊張，破壞區域和平穩定，是不折不扣的「麻煩製造者」。政府將全力推動「和平四大支柱行動方案」，強化全社會防衛韌性，守護國家主權與民主自由，同時與友盟國家合作，共同遏止中共對外軍武擴張的野心，維護台海及區域安全與繁榮。

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