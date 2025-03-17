大新竹4罷團週五大會師 新竹雙罷領銜人戴振博未被告知發聲明與提醒

大新竹4罷團本週五辦大會師且有集資募款活動，新竹雙罷領銜人戴振博稱因未被告知，也發出發聲明與提醒，包括募款要小心法律問題等，而民進黨立院總召柯建銘也罕見動怒留言。（照片取自林志潔臉書貼文）

2025/03/17 22:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹雙罷連署行動搞內鬨？！由大新竹4罷團發起的「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師活動本週五（21日）傍晚起要在新竹火車站前廣場舉行，並邀請反共網紅YouTuber八炯，以及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼到場助陣，不過因新竹雙罷（鄭正鈐、高虹安）的領銜人戴振博與發言人陽明交大法律學者林志潔未被事先告知，戴振博與立院總召柯建銘也發出聲明與提醒，包括此活動非新竹雙罷所舉辦，若4大罷團有募款行動，也與新竹雙罷無關。

4大罷團活動召集人林士凱晚間也留言提到，此次4個公民團體大集結的活動，所有費用將會由他個人支應，不會對外募款，希望讓公民團體表達來自基層的聲音，讓這次的罷免大成功，並提到321的活動會照常舉辦。

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戴振博的聲明內容提到，收到關於3月21日新竹公民開講活動訊息，秉持新竹台派需要團結，且任何有助罷免宣傳均應支持的理念，但在閱讀活動細節後，基於新竹雙罷領銜人身份，為避免誤導民眾，也提出聲明與提醒。

聲明內容包括，321的活動包括他與林志潔都未曾被告知或邀請參與活動的規劃或籌備。也提醒任何活動涉及金錢，都要萬分審慎。依法設立的社團法人協會或財團法人基金會，均須依據法律和章程運作，並有財會與稅務的要求，要符合會員大會或董監事會的治理規定。

由於該活動以新竹罷免為訴求開啟募資，但由於網頁上無法得知要求民眾捐款是進哪個帳戶，恐讓外界誤解，因此聲明他與林志潔從未以私人帳戶募款，也未授權任何人以其名義以其私人帳戶募款，提醒大家在捐款時務必留意捐助單位的合法性。

而柯建銘也罕見在林志潔粉專留言提到，新竹市由曹興誠董事長發起的反共護台志工聯盟所認可的是提案領銜人戴振博、發言人林志潔，新竹縣為縣議員歐陽霆議員和其合作團體，此外絕無分店。此外，321收的連署書，竹市反共護台聯盟會一概拒收，並提到部分團體不要再招搖撞騙，假罷免真募款，東窗事發才宣布不募款，其司馬昭之心，路人皆知。還嚴正警告時代力量，你們真的敢罷免嗎？

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