中國聲稱因美修改「美台關係」網頁發動軍演 外交部痛批：作賊喊抓賊

針對中國外交部聲稱相關行動是針對美國國務院修改「美台關係」頁面與「事實清單」。我國外交部痛批，「作賊喊抓賊」、借題發揮，強烈譴責中方意圖抹黑台美關係的惡劣行徑。 （資料照）

2025/03/17 21:27

〔記者黃靖媗／台北報導〕中共今日在台海附近舉行「聯合戰備警巡」，整日合計共有54架次共機配合共艦擾台。針對中國外交部聲稱相關行動是針對美國國務院修改「美台關係」頁面與「事實清單」。我國外交部痛批，「作賊喊抓賊」、借題發揮，強烈譴責中方意圖抹黑台美關係的惡劣行徑。

外交部表示，對於中國在台海周邊以軍事行動破壞台海和平與穩定現狀，卻「作賊喊抓賊」、借題發揮，意圖抹黑台美關係的惡劣行徑，表達強烈譴責。

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外交部指出，美國國務院2月13日更新官網相關頁面，強調美國持續關注台海和平與穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決，也重申依據《台灣關係法》對台灣的安全承諾，除反映現狀及美國歷任政府長期立場，更積極展現對台海和平與穩定的重視。

外交部表示，部長林佳龍除歡迎相關內容所展現對台美關係的支持與台美促進和平與繁榮的共同目標，也強調國際社會很清楚近年不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，次次破壞穩定現狀者一直是中共。

外交部表示，中共不能一邊對外聲稱要穩定，實際上卻持續採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀，我國做為國際社會負責任的成員，將持續致力於區域的和平、穩定與繁榮。

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