玉山論壇晚宴 波蘭前外長芙緹嘉籲建立韌性面對動盪時代

「玉山論壇」晚宴會中並邀請波蘭前外部長芙緹嘉並進行專題演說。（記者田裕華攝）

2025/03/17 21:23

〔記者黃靖媗／台北報導〕第8屆「玉山論壇」（2025 Yushan Forum）今（17）日登場，外交部長林佳龍主持晚宴表示，台灣是國際社會的一股良善力量，相信團結能夠提升面對混合挑戰的韌性；波蘭前外交部長芙緹嘉（Anna Fotyga）演說表示，台灣人的特質猶如玉山，堅定且堅韌，勇敢而強健，在如今動盪的時代，應對所有擔憂做好準備、建立韌性。

芙緹嘉指出，俄羅斯與中共去年在海上演習展示軍事能力，挑戰全球自由航行權，波羅的海、地中海甚至接近俄羅斯空軍基地，讓理念相近國難以強化應對邪惡同盟，「必須對所有擔憂做好準備」。

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芙緹嘉認為，部分盟友的行為令人難以理解，例如美國前總統小布希當年與俄羅斯總統普廷會晤後稱讚普廷、歐巴馬當年簽訂「新削減戰略武器條約」（New START），以及拜登允許繼續建造北溪二號天然氣管道等；但針對巴拿馬運河交易議題，她指出，巴拿馬運河對區域安全至關重要，進犯行為若成功，後果將難以想像，且美國海軍如果無法及時趕到巴拿馬運河，將招致更多進犯。

芙緹嘉也提及，她曾致力推動北約接受烏克蘭入會未果，這也不是因為美國所為，此後多人就被蒙蔽，但仍要一起做好準備、相信未來以及建立韌性，因此樂見玉山論壇的討論。

林佳龍致詞表示，世界近年來遭逢劇烈變化，造成全球供應鏈重組，地緣政治挑戰讓人意識到民主和法治規則的脆弱；但台灣在瞬息萬變的國際情勢下，已快速站穩腳步，在總統賴清德智慧國家2.0政策與外交政策願景下，外交部推展總合外交，並以同盟外交、經貿外交以及價值外交為三大支柱。

林佳龍說，台灣過去數十年來已獲得自由民主夥伴的信任，將持續與夥伴合作，讓世界持續依賴台灣並穩固非紅供應鏈，而台灣也需要民主夥伴，合作推動數位網絡、乾淨數位解方以及數位團結。

林佳龍也說，台灣是印太區域民主燈塔，也是國際社會的一股良善力量，相信團結能夠提升面對混合挑戰的韌性、捍衛共享價值與利益，以及讓民主生活方式更加永續。

外交部長林佳龍出席「玉山論壇」晚宴並致詞，會中並邀請波蘭前外部長芙緹嘉並進行專題演說，兩人隨後並一同舉杯向現場來賓致意。（記者田裕華攝）

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