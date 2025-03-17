會見古屋圭司 賴總統：台日同屬第一島鏈關鍵防線

賴清德總統今接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，感謝「日華懇」強化台日關係不遺餘力。（總統府提供）

2025/03/17 20:26

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，感謝「日華懇」強化台日關係不遺餘力，並表示，台日同屬第一島鏈關鍵防線，台灣除了持續厚植經濟實力，提升自我防衛力量，也會與日本等理念相近國家攜手合作，促進區域和世界的民主、和平與繁榮。

賴清德表示，歡迎古屋圭司再次來訪，也很高興能和參議員山本順三、眾議員平沼正二郎見面，正值日本國會開議期間，訪賓排除萬難組團來台出席「玉山論壇」並發表演講，為印太區域共同關切的議題提供寶貴建言，展現日本國會的挺台立場，他要表達最由衷的感謝，古屋會長在論壇中用台語強調「台灣有事就是日本有事」，更是令人振奮。

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賴清德提到，這幾年來，「日華懇」在古屋會長帶領下，強化台日關係不遺餘力，除了每年通過決議文支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），「日華懇」內部也成立了「CPTPP」、「女性議員交流」、「促進地方交流」以及「台灣關係法調查」等四個研究小組，依議題導向來深化台日關係。

賴清德也感謝在「日華懇」長期協助推動之下，日本法務省已經宣布從今年5月，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，這是台日友好關係的展現，對於「日華懇」不斷以行動支持台灣，台灣人都感念在心。

對於古屋在玉山論壇提到，台日未來在產業合作上有很多面向可以進行，賴清德也呼應說，台灣和日本能夠持續深化夥伴關係，包括在半導體、能源、AI、無人機等跟「經濟安全」及「供應鏈韌性」相關的領域，都還有很大的合作空間能創造台日雙贏。

賴清德強調，威權國家越集結，民主國家就要更團結，台日同屬第一島鏈關鍵防線，台灣除了持續厚植經濟實力，提升自我防衛力量，也會與日本等理念相近國家攜手合作，促進區域和世界的民主、和平與繁榮。各位貴賓都是台灣的好朋友，對台灣非常熟悉，希望未來持續和大家共同努力，讓台日關係更上層樓。

古屋表示，去年日本、台灣及世界許多國家的領袖更迭，世界情勢也越來越不穩定，我們看不到未來幾年究竟會如何發展，因而對賴總統強而有力的領導寄予厚望。

古屋認為，除了外交、安全保障領域，台日在經濟領域的合作也相當重要，包括在新科技等方面，最明顯的例子是台積電在日本熊本投資設廠，呈現相當熱絡、繁榮的景象；另包括網路攻擊及供應鏈韌性等議題的合作，也十分重要。

談到台灣旅日僑胞可以在戶籍欄位中登記為「台灣」，古屋認為，這不是外交問題，而是攸關台灣人的人權，以及尊重台灣的最好表現，也如賴總統先前所談到，「日華懇」成立了四個研究小組，未來將全力推動、落實外，也期盼在台日面臨的挑戰，包括民主、台海和平等議題相互合作，共同促進國際和平穩定。

古屋表示，去年台日兩國人員互訪創歷史新高。未來除了更加促進兩國地方交流外，他也期盼日本中學生、高中生的修學旅行能多多選擇台灣。相信有機會到台灣旅遊訪問的學生，以後一定會成為台灣的粉絲。

賴清德總統今接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行，感謝「日華懇」強化台日關係不遺餘力。（總統府提供）

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