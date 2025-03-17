新竹四罷大會師 3/21新竹車站前廣場宣傳大罷免

「撕銘行動」團隊借用竹北市斗崙里泉州厝福德祠作為連署點。（記者廖雪茹攝）

2025/03/17 20:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕公民團體發動的新竹市長高虹安以及新竹縣市的國民黨立委鄭正鈐、徐欣瑩及林思銘的罷免行動，已在各地展開二階連署，各公民團隊將在本週五（21日）晚上5點到9點合體，於新竹車站前廣場進行「新竹四罷大會師」，將設實體連署站和公民開講活動，宣誓罷免總動員，邀請民眾站出來，共同為民主發聲。

對此林思銘表示，尊重公民行使權利，也以正面的態度面對，相信他的努力及用心，鄉親都看在眼裡。但是他也要請問社會大眾，大罷免真能促進政治環境的健全，並讓台灣民主更成熟嗎？他呼籲所有公民朋友，務必以理性和包容的態度進行討論。

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徐欣瑩表示，監督行政機關，審查預算為人民的納稅錢把關，是選民賦予立委的職責。地方上少數人發起的「罷免」，充斥著荒謬的謊言，刻意造成社會動亂，妄想選敗翻桌的政治紅利，無視國計民生的需要，希望大家深入了解事實真相，不要被誤導。

民進黨新竹縣黨部表示，依民進黨中央黨部指示，罷免案之提議及二階段連署，以尊重公民團體，並以民團為主為原則。若民團需任何協助，地方黨部將全力協助公民力量。而目前黨部開放代收連署書；地方黨公職部分，竹北市民代表陳禹同服務處進行定點代收，議員歐陽霆、市民代表范格菱、曾玉菱、邵啟月則以社群推播與辦理公民活動協助相關事宜。

「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁表示，罷免進入二階，志工數量增加能量也提升，但也開始承受許多壓力，團隊各地的電子看板受到壓力而撤下，連署點也受到壓力，但憲法保障的台灣人民擁有罷免的權力，身為新竹縣民，團隊對於台灣堅定守護的信念絕對不退卻。

尤其是近期發生的「亞亞」事件與傅崐萁的親中劣行，而徐欣瑩立委在立院跟隨國民黨傅崐萁立委的行動，而非執行人民意志的事情，更加的激起台灣人民的反感。

「撕銘行動」團隊表示，第二階段連署開跑第二週，除了增加了竹北、北埔的固定連署點外，更多了大型連署活動，就是希望延續罷免的熱度，並提供選民更多連署的機會。

此外，更在3/21舉辦新竹四罷大會師，邀請了四大嘉賓八炯、閩南狼、罷免陳玉珍發言人祐嘉，以及KOL徐小花強勢登場，一起為罷免宣傳助講！呼籲新竹人一起站出來，並強調新竹人的決定，新竹人自己說了算！

「除舊汰欣」團隊總部位在新豐火車站附近。（記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣黨部開放代收罷免徐欣瑩和林思銘的連署書，為常態性固定連署點。（記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣黨部開放代收罷免徐欣瑩和林思銘的連署書，為常態性固定連署點。（記者廖雪茹攝）

天氣酷寒，「除舊汰欣」團隊志工站在街頭巷口舉牌宣傳大罷免行動，並引導民眾前往連署點。（記者廖雪茹攝）

天氣酷寒，「撕銘行動」團隊志工站在街頭巷口舉牌宣傳大罷免行動，並引導民眾前往連署點。（記者廖雪茹攝）

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