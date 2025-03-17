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    鼓吹武統絕非言論自由 黃暐瀚：明顯犯罪行為！

    黃暐瀚直言，鼓吹武統絕不是言論自由。（資料照）

    黃暐瀚直言，鼓吹武統絕不是言論自由。（資料照）

    2025/03/17 22:39

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅劉振亞（暱稱亞亞）因散佈武統言論遭移民署廢止依親居留許可，有人卻拿「言論自由」替其護航。對此，資深媒體黃暐瀚直言，鼓吹武統絕不是言論自由，而且是明顯的「犯罪行為」！

    在抖音擁有超過44萬人追蹤的劉振亞，因過去時常在其經營的社群頻道鼓吹武力統一台灣，近日遭移民署廢止依親居留許可，多名同樣在宣揚武統言論的中配也相繼被約談。事後亞亞搬出言論自由為自己辯駁，國民黨立委王鴻薇、翁曉玲等人也聲援亞亞，甚至反過來譏諷賴政府「言論審查」。

    對此，黃暐瀚今天（17日）在臉書發文，「鼓吹武統，不是言論自由！主張統一，沒有問題；主張武力統一，那就是違法國際公約，是明顯的『犯罪行為』！這事太過淺顯易懂，居然還有國人同胞誤解（或不理解），讓我很驚訝。」

    黃暐瀚表示，「中華民國主權獨立，已經創立存在114年。中華人民共和國於1949年10月1日建國，造成『兩個中國』的事實，近年來文攻武嚇，打壓中華民國的國際舞台和生存空間，積極企圖『消滅中華民國』與『併吞台灣』。」

    「我常說：『對內競爭、對外團結』。對內競爭，求執政！用民主方式，取得多數民意；對外團結，反併吞！面對境外敵對勢力，中華民國台灣2340萬人同舟一命，必須團結。求執政失敗，那就是在野，立院還可能多數，能有影響力，繼續監督政府，期待下次再來；反併吞失敗，那就是國家被滅！言論自由、民主制度、人民作主，全部都會消失。」

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