國台辦稱富察2/17「公開審判」 陸委會轟：完全保密、未審先判

陸委會指出，國台辦稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早已被當宣傳樣板，未審已經先判。（資料照）

2025/03/17 18:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共關押已逾2年，遭中共檢方「秘密起訴」求處重刑。中國國台辦今天宣稱，今年2月17日在上海一審「公開宣判」。陸委會痛批，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當宣傳樣板，未審已經先判。

據了解，來台多年、具滿族血統的富察已取得台灣身分證，2023年3月返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」，被捕原因主要是八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識型態相左的書籍，被中共指控涉犯煽動分裂國家犯罪。

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國台辦發言人陳斌華指出，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯煽動分裂國家罪一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審「公開宣判」。

陳斌華聲稱，「法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」。

陸委會對此表示，關於李延賀案，本會皆有掌握，但為顧及家屬意願，所以不便對外說明細節。

陸委會駁斥，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當宣傳樣板，未審已經先判，所謂「充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」云云，完全是謊言。

陸委會強調，李延賀對台灣的文化出版事業貢獻卓著，而中共關押李延賀的根本目的就是要箝制台灣的出版界、學術界和文化界，試圖造成寒蟬效應。本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴中一定要有風險意識。

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