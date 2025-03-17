留學生因預算遭砍領嘸獎學金 民眾黨中央委員嗆「關我屁事」惹眾怒！

民眾黨中央委員林昭印。（資料照）

2025/03/17 20:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手濫刪濫凍預算點燃全民怒火，日前更否決掉政院覆議，與民意對幹到底。一名旅美學者近日在社群分享自己執教的大學錄取了一位台灣博士生，但他向國家申請的留學獎學金因預算刪減暫停發放，掀起網路熱議。沒想到民眾黨中央委員林昭印嗆聲「沒辦法出國留學關我屁事」，引爆輿論撻伐。

美國密蘇里大學（University of Missour）一名傳播學院台籍副教授，14日在Threads上透露，他們的系所最近錄取到一位台灣博士生，但幾天前對方來信告知恐怕無法成行，因為他向國家申請的留學獎學金，今年因立法院預算刪減而暫停發放。該名副教授表示，雖然系所同意讓這位博士生晚一年報到，「但如果台灣國會裡那些不適任立委繼續胡亂刪減凍結預算，明年或後年，這些培養台灣優秀人才的經費還會存在嗎？現在惡果已經逐漸浮現，不能再坐視不管了！罷免不適任立委，救台灣！」

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該篇貼文曝光後引發網友熱議，沒想到白營中央委員林昭印近日在某節目竟嗆，「很多人說啊，因為預算被刪，小孩子沒辦法出國留學啊，你小孩子要不要出國留學關我屁事？那證明什麼，證明就是這些預算就是放在你們口袋裡面，這些預算就是你們拿去出國用的嘛！那我們刪掉剛剛好而已啊！」其發言隨即被鄉民轉傳，引發批評。

網友紛紛痛批，「黃國昌之前說他沒有獎學金就混不下去，其他人的孩子就不需要嗎？」、「自己拿不到獎學金，乾脆把別人的獎學金都砍掉，民眾黨都是這種見不得別人好的德性啦！」、「拿照顧低收、照顧人民當口號的政黨，把贊助清寒學生出國留學的補助砍了還一副應該的、你要出國關我屁事的臉，笑死！」、「不知道林昭印要怎麼評價民眾黨最強公費留學什麼都要免費的高虹安」、「這是獎學金好嗎？這是政府要減輕家長負擔的美意，又不是落入政府的口袋，虧你的政黨還是『民眾』黨」、「很火大耶！拿公費出國留學，這孩子要多拼命，再來是若家庭無法負擔留學費用，這公費是多重要，簡直是扼殺台灣優秀青年！」

成大教授李忠憲今天（17日）也發文直言，「對於我這個拿政府教育部公費獎學金去德國唸書的人，真的很不能接受這種反智的言論，當初如果沒有拿到這個獎學金，我的人生不知道會變得怎麼樣，難道支持台灣民眾黨的人中間都沒有拿政府公費獎學金的嗎？ 就我所了解的人裡面就有好幾個，不光只是教育部，很多部會其實都有這種預算！」

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