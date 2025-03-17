新竹藍白推反罷免 綠營議員劉崇顯：護航貪污市長與賣台立委貽笑大方

新竹市雙罷免啟動，竹市民進黨也以「大罷免、大成宮」號召市民參與罷免二階連署。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/17 18:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（藍委鄭正鈐、涉貪停職市長高虹安）二階連署已啟動，而對於公民團體與民進黨發起大罷免時代，藍白也推反罷免做抵制，民眾黨新竹黨部更發文稱2022年，民進黨輸了新竹市長選舉。2024年，民進黨輸了新竹立委選舉。並稱高虹安若被罷免，就會由民進黨指派市長，除無民意基礎，更認為將是綠色恐佈班師回朝。對藍白兩黨的反罷免，新竹市民進黨議員劉崇顯則酸藍白護航貪污市長與賣台立委的論點，更是毫無基礎，且貽笑大方。

民眾黨新竹黨部發文提到，民進黨發起新竹大罷免，是要沒收你我的民主選舉。高虹安一旦被罷免，將由民進黨指派市長接收新竹市政府，完全沒有民意基礎的綠派市長，將唯黨意是從。且綠色恐怖、班師回朝。並以新竹反惡罷做訴求。

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對此貼文，劉崇顯指出，看到藍白兩黨積極護航貪污市長與賣台立委，但卻拿不出任何正向論述，反而令人貽笑大方，民眾黨稱罷免通過後，中央會指派沒有民意基礎的代理市長？劉崇顯則稱竹市現在的代理市長邱臣遠才是真正沒有在新竹選舉過，完全零民意基礎的邱臣遠，酸民眾黨這樣的論述，不知道是在護航高虹安還是吐槽邱臣遠，如果真的如此在意民意基礎，那就建請中央政府指派上次新竹市長或立委選舉的第二高票來當代理市長囉！

此外，藍白稱罷免投票是浪費公帑與民脂民膏？劉崇顯說，這種論述就跟「民主不能當飯吃」一樣可笑，難怪會用郭董的邏輯來護航他的子弟兵高虹安，如果真的要說罷免投票浪費公帑，那也是被罷免的人做的太差，才害的市民，只好透過罷免來救濟自己的民主權利，就是高鄭兩人在浪費市民的血汗錢。

如今再加上藍營甚至支持「武統台灣」，這種無差別濫傷台灣人民的恐嚇應享有言論自由，這真的讓許多人都再也無法忍受，他也呼籲市民，用手中的筆與連署書，一起守護家園，守護台灣的民主。

新竹藍白推反罷免，並以新竹反惡罷發文，對此，新竹市民進黨議員劉崇顯則稱藍白護航貪污市長與賣台立的委論點是貽笑大方。（記者洪美秀翻攝）

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