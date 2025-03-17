林佳龍接見捷克外委會主席費雪、丹麥前總理拉斯穆森 交換國際情勢意見

外交部長林佳龍上週接見捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/03/17 16:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍上週接見捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）與丹麥前總理暨民主聯盟基金會（AoD）主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）。林佳龍特別感謝費雪及捷克政府、國會對台灣的支持，並與拉斯穆森就國際情勢交換意見。

林佳龍接見費雪時表示，台灣與捷克近年持續深化合作，今年更將在交通、文化與科技等領域開花結果，華航直飛捷克首都布拉格的航班今年下半年將從每週2班增至5班，有助於擴大雙方經貿與觀光往來，捷克國家博物館9月也將展出百件故宮精品文物，外交部攜手文化部推動「歐洲台灣文化年」系列活動，進一步深化台捷國民間的文化交流。

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在科技產業合作方面，林佳龍指出，隨著台積電於德國德勒斯登設廠，帶動歐洲半導體生態系蓬勃發展，並吸引相關上下游企業進駐歐洲建立供應鏈，台灣已於去年底在捷克設立「先進晶片設計研究中心」，協助培育在地半導體產業人才，強化中東歐地區的經濟韌性與繁榮。

林佳龍接見拉斯穆森時，與拉斯穆森針對目前俄烏戰爭及台灣半導體產業的全球佈局交換意見。林佳龍說明，台灣在半導體製造、資通訊與AI產業領域中，不僅技術領先，且值得全球民主國家信賴，未來台灣將會運用全球的資金、人才與技術，持續強化產業競爭力，並且佈局全球建立「Taiwan +N」模式，為全球的繁榮與和平作出貢獻。

拉斯穆森則在會談中向林佳龍表示，他在1994年首度以國會議員的身分訪台後，後續也以不同職位訪台，這30年來台灣的進步十分迅速，讓他留下深刻的印象。

林佳龍接見丹麥前總理拉斯穆森時，與拉斯穆森針對目前俄烏戰爭及台灣半導體產業的全球佈局交換意見。（圖擷取自林佳龍臉書）

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