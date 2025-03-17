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    反制大罷免運動 藍營推「芭樂綠」以罷制罷

    藍營近日推出「芭樂綠」網站，取其諧音「罷了綠｣，與罷免綠委團體合作，希望推動「以罷制罷」的效果。（翻攝自江怡臻臉書）

    藍營近日推出「芭樂綠」網站，取其諧音「罷了綠｣，與罷免綠委團體合作，希望推動「以罷制罷」的效果。（翻攝自江怡臻臉書）

    2025/03/17 16:25

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免潮席捲全台，全台灣多達35席國民黨立委遭到罷免，目前已進入二階連署，為了抵制大罷免運動，藍營近日推出「芭樂綠」網站，取其諧音「罷了綠｣，與罷免綠委團體合作，希望推動「以罷制罷」的效果，確保第二階段氣勢不輸人。

    市議員江怡臻今天轉貼「芭樂綠」網站連結，她表示，當台灣面臨台積電承受赴美壓力、能源問題等危機，民進黨總統賴清德與立院總召柯建銘不但當家鬧事，繼續搞大罷免，只為了拒絕在野監督，執政實現獨裁，讓中華民國成為國際上少數執政黨帶頭全面罷免國會在野黨的國家，讓人忍無可忍。

    她指出，唯有「以罷制罷」才能教訓民進黨，「芭樂綠」網站一次快速加入罷免綠委的連署行列。

    點開「芭樂綠」網站，內有「取得罷免連署書」、「瞭解罷免收件地點」、「連署教學與注意事項」外，也提供下載罷免吳沛憶、吳思瑤、李坤城、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、伍麗華、陳瑩等綠委的線上連署書；網站內也提供公民團體的連結，串聯各地罷綠委團體。

    芭樂綠網站提供下載罷免吳沛憶、吳思瑤、李坤城、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、伍麗華、陳瑩等綠委的線上連署書。（翻攝自「芭樂綠網站」）

    芭樂綠網站提供下載罷免吳沛憶、吳思瑤、李坤城、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、伍麗華、陳瑩等綠委的線上連署書。（翻攝自「芭樂綠網站」）

    提供連署書下載的同時，網站同步教學寫連署書與注意事項。（翻攝自「芭樂綠網站」）

    提供連署書下載的同時，網站同步教學寫連署書與注意事項。（翻攝自「芭樂綠網站」）

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