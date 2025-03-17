罷免王鴻薇竟遭辱罵畜生 鬧場女子推倒志工還高喊「我是中國人！」

連署站遭疑似王鴻薇支持者鬧場。（圖翻攝自臉書粉專「山除薇害—罷免王鴻薇」）

2025/03/17 16:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前已有35名泛藍立委罷免案一階連署過關，各地罷團紛紛著手開展第二階段連署。罷免北市第三選區立委王鴻薇的民團「山除薇害」今天（17日）下午曝光一段王鴻薇支持者到連署點鬧場的影片，該名女子高喊著「我是中國人」，不僅辱罵志工，還將志工推倒在地，畫面引發網友熱議。

「山除薇害」今天下午在官方社群PO出一段影片，可以看到一名女子辱罵一名連署志工「畜生」，還大喊「我本來就是中國人」，另外一名志工見狀當場拿起手機拍攝，並指控女子公然侮辱，女子聽到後轉身對持有手機的志工嗆聲「怎麼樣？來！再來啊！照啊！」，接著出手撲倒該名志工，場面亂成一團；志工們遭遇暴力當下高喊「打人啦」，女子還反問「我打人了嗎？來告啊！」

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對此，「山除薇害」表示：「罷免王鴻薇二階才剛開跑4天，團隊已連續每日皆遭遇挑釁與暴力攻擊。對此，我們鄭重聲明，我們絕不容忍任何故意滋擾傷人之事。我們將全力保護志工安全，對所有惡意行為採取零容忍態度，並已啟動以下應對措施：全程錄影存證、當日報案、委託律師提告，追究刑事責任並請求民事賠償。」

「二階剛開跑之時，即有民眾在山除薇害連署點搶走志工手機，剝奪志工對自己手機的支配，這屬於『強制罪』；而3/16（日）在南京市場的活動現場更有甚者，有民眾不斷謾罵，並撲向志工、把志工推倒在地。提醒大家，用力推人顯有預見被推的人跌倒受傷的可能，既然知道自己的行為可能使人受傷，仍然出手推人，應負刑法『傷害罪』刑責！若民眾意圖為自己或第三人不法所有而搶奪志工手機，屬於『搶奪罪』，若民眾偷看他人手機，除侵害隱私權，也觸犯『妨害秘密罪』。此外，『比中指』的行為或公然辱罵均能構成「公然侮辱罪」。」

「山除薇害」最後強調，「敝團在此呼籲大眾，即便面對與己身意見相左的立場，也務必冷靜、理性思考，公民挺身罷免不適任立法委員，是因為這些人聽命中共、惡刪預算、毀憲亂政。為了我們及下一代，請大家齊心護臺反共，維護自由民主的生活。另外也再次提醒，一階簽過還是要簽二階！軍公教也要簽！每個人都能成為行動中的一份子，我們會與大家一起加油到最後。」

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