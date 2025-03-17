批中共自打耳光！ 徐佳青：建國70年怎打80年前的仗

立法院外交及國防委員會17日開會，邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況並備質詢。（記者方賓照攝）

2025/03/17 15:58

〔記者謝君臨／台北報導〕今年是二次世界大戰終戰80週年紀念，民進黨立委林楚茵今於質詢僑委會委員長徐佳青時指出，中國欲滲透我國僑界，企圖掛勾抗戰80週年與雙十國慶，操作「兩岸同屬一中」的統戰策略，扭曲歷史、混淆國際視聽。徐說，中共企圖在國際製造他們是戰勝國，但事實上中華人民共和國當時還沒成立，建國70年怎麼可能打80年前的戰爭，中共就是自打耳光。

立法院外交及國防委員會今邀請徐佳青報告僑委會業務概況，並備質詢。林楚茵質詢時，嚴正批評藍白聯手刪減僑委會預算，導致海外僑務工作受阻、台灣在全球僑界的影響力大幅削弱，更讓中國有機會滲透僑界，甚至企圖掛勾抗戰80週年與雙十國慶，趁機對台僑進行擴大統戰。

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林楚茵指出，僑委會預算刪減影響層面廣泛，以媒體政策預算為例，被砍掉400萬元，導致對外宣傳台灣民主自由、對抗中國資訊戰的能量大減。此外，國外旅費也被削減400多萬，連基本耕耘國際僑界的機會都受限。

對此，徐佳青坦言，她去年知道預算審查狀況，在委員會時很好，但二讀會卻發現趨勢不理想，因此她從今年1月開始就和同仁說，如果可以坐經濟艙就不坐商務艙，5小時不過夜盡量這樣安排，甚至廉航她也坐，盡量不要犧牲僑務活動。

徐佳青也說，旅費部分頭很痛，國內旅費已不多，又統刪20%，全國都有僑生要去視察，費用又不能流用，她只能要求，如果只能去一處就不要去兩處，甚至兩個處室辦在一起同時執行業務，但這造成分工上很大困擾，為了降低旅費。

林楚茵進一步揭露，中國正加大滲透全球僑界，透過發送「暖心包」、紅包等方式拉攏台僑，甚至企圖以「抗戰勝利80週年」為名，操作「兩岸同屬一中」的統戰策略，並與國慶活動掛鉤，扭曲歷史、混淆國際視聽。她質疑：「中國積極滲透僑界，影響台僑活動議程，藍白卻刪減僑委會預算，讓我們連出訪經費都不夠，這難道不是幫中國統戰開路？」

徐佳青表示，確實有這樣的狀況，中共在統戰過程中，企圖要把過去歷史重新解釋，今年是二戰終戰80週年紀念沒錯，它們企圖在國際輿論上，製造它是戰勝國，可是事實上當時中華人民共和國都還沒成立，建國70年怎麼可能去打80年的戰爭，打到自己耳光。僑委會把史實資料做清楚呈現，當然也要預防，就像中國在搶國父孫中山的正統一樣，我們對於統戰伎倆和手法一直都高度警戒。

林楚茵強調，這不僅影響僑委會，更對台灣的國際戰略與國安造成嚴重衝擊。僑委會肩負連結全球台僑、對抗中國滲透的重責大任，如今預算被削弱，如何將國家主權意識與正確論述傳達給僑界活動，是僑委會面臨的考驗。

民進黨立委林楚茵質詢僑委會委員長徐佳青。（林楚茵國會辦公室提供）

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