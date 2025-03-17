高市府41提案至議會 僅「這1案」需再討論

高市議會今舉行程序委員會議，同意上程市府提案計40案。（議會提供）

2025/03/17 15:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今舉行程序委員會議，同意市府提案計40案；唯獨成立「智慧城市發展委員會」提出組織自治條例修正草案， 經程委會議決由市府於4月25日前、向議員溝通後再送議會審議。

第4屆第15次程序委員會議今由議長康裕成主持，黃香菽、劉德林、陳明澤、邱俊憲、陳善慧、朱信強等議員與會，討論市府提案計41案提付大會相關事宜。

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市府提案包括民政類2案、社政類1案、財經類14案、教育類7案、農林類2案、交通類2案、警消衛環類5案、工務類4案及法規案4案。

其中，市府人事處提出「高雄市政府組織自治條例第六條、第十七條」修正草案引發熱烈討論。

市府人事處表示，為引領數位轉型及實現智慧城市願景進行組織整併，提出市府組織自治條例修正案，將於9月1日成立智慧城市發展委員會。

邱俊憲建議智慧城市發展「委員會」修正為「局」，將更為適切與直觀；劉德林表示毒防局和青年局業務是否落實到位受質疑，建議整併再造，並因應AI時代成立智慧城市發展局。

黃香菽、朱信強亦認為有些局處表現不佳及業務重疊，建議回歸原局處，以符實際需求；陳明澤認為可研議將智慧城市發展功能歸於經發局業務。

與會議員對「高雄市政府組織自治條例第六條、第十七條」修正草案是否同意上程，各有意見，經程序委員會決議由市府於4月25日前向議員溝通再送議會審議。

議長康裕成強調，考量市府組織再造需求及時效性，期盼市府向議員充分溝通及取得共識，再依程序委員會決議送議會。

程序委員會同時排定5月1日及5月23日兩日專案報告議程，將分別請文化局做「文化局所屬行政法人營運效益」專案報告及環保局做「ICLEI業務功能」專案報告。

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