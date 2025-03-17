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    朱立倫宣布反戒嚴、反廢死公投 吳崢：暴露對公民運動手足無措

    國民黨主席朱立倫今天上午率全體國民黨立委在立法院議場前，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。（記者方賓照攝）

    國民黨主席朱立倫今天上午率全體國民黨立委在立法院議場前，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。（記者方賓照攝）

    2025/03/17 14:56

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫今率國民黨立委宣布要提出「反戒嚴」及「反廢死」公投提案，民進黨發言人吳崢在臉書表示，看到新聞的民眾，不分黨派應該都滿頭問號，一句話打臉國民黨，死刑有被宣告違憲嗎？沒有。戒嚴還能辦公投嗎？根本沒有戒嚴，講完了。國民黨紮這兩尊稻草人，拚命對著空氣猛揮拳，到底要幹麼？為公民運動添柴加火的，正是「總加速師」朱立倫！

    吳崢指出，這兩場盲動、師出無名的公投案，暴露的是當前朱立倫面對風起雲湧公民運動的慌張與手足無措，過去一年，朱立倫放任全台灣最親共的政治人物、立法院國民黨團總召傅崐萁，讓54席國民黨黨團被傅崐萁挾持暴衝。

    吳崢表示，國民黨整黨除了杯葛政府外沒有思想、沒有方向，扣除國會擴權、選罷法憲訴法惡刪總預算等鬥爭型法案之外，只剩下中配6改4年、反對立委赴中報備、杯葛國防等親中作為留在國際與人民印象中，連藍營內部都忍不住怒噴「史上戰力最弱」。

    吳崢質疑，上個月，朱立倫才大張旗鼓說要「民生優先」、「民生會期」、「不分區別鬧事」，現在卻又要勞師動眾針對不存在的戒嚴和廢死發動公投，這種前後矛盾、自我打臉的行為，難怪連國民黨內部都怨聲四起。

    吳崢說，當全台灣人民都對武統網紅侵門踏戶，鼓吹戰爭的言論感到憤怒時，朱立倫卻還在反對賴清德總統強化國安措施，還在繼續聲援武統，說政府侵害言論自由。這樣認知錯亂，胳臂向外彎的行為，不會被廣大的台灣人民接受。為鬥而鬥的荒謬公投，勢必也只會激起社會更大的反彈。

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

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