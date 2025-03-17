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    連署附身分證影本首案！罷免陳雪生一階門檻達標 暫不送件原因曝

    罷免陳雪生的團隊今表示，他們已收到跨越第一階段門檻、附上身分證影本的連署書，但考量資料送出後，容易成為地方惡勢力「查水表」的對象，因此暫時不送件，直接開始為第二階段準備。（資料照）

    罷免陳雪生的團隊今表示，他們已收到跨越第一階段門檻、附上身分證影本的連署書，但考量資料送出後，容易成為地方惡勢力「查水表」的對象，因此暫時不送件，直接開始為第二階段準備。（資料照）

    2025/03/17 14:50

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免運動，國民黨39席區域立委，扣除原民席次，僅剩金門陳玉珍、馬祖陳雪生罷免案未在「選罷法」新法生效前送件。罷免陳雪生的團隊「馬祖剷雪大隊」今（17）日表示，他們已收到跨越第一階段門檻、附上身分證影本的連署書，但考量資料送出後，容易成為地方惡勢力「查水表」的對象，因此暫時不送件，直接開始為第二階段進行準備。

    立法院去年底在藍白立委人數優勢下，通過加嚴版的「公職人員選舉罷免法修正案」，明定罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本；若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。該法已於2月20日經總統公布後生效。

    馬祖剷雪大隊今表示，雖然適用新法後，造成連署過程更大的挑戰，但是他們對馬祖的愛，以及罷免陳雪生的意志，卻絲毫沒有動搖。馬祖罷免第一階段門檻是117人，他們目前已經蒐集到141份連署書，每一份扎扎實實蒐集到所有需要的身分證件影本，沒有任何死人參加連署。

    團隊說明，本團隊第一階段連署成果將「暫時不送件」，先行進行「罷免陳雪生第二階段意願調查」，待確定有意願簽署第二階段的連署人，接近1164人的第二階段門檻，再正式送出第一階段連署書。

    團隊提到，馬祖地方小、人口少、人際關係緊密，第一階段的連署人，資料送出後，容易成為地方惡勢力「查水表」的對象，用各種方式施壓、刁難、打壓。經過「馬祖剷雪大隊」團隊再三思量，他們選擇暫時不送交第一階段連署名冊，保護幫我們連署的朋友，直接開始為第二階段進行準備。

    團隊強調，離島生活步調慢，許多事情都要「慢工出細活」。這段期間，團隊全面地下化、步步為營，繼續凝聚力量罷免「馬祖的傅崐萁」陳雪生，他們一張張連署書進行蒐集，終於跨過第一階段門檻。

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