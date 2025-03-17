賴總統強化對中政策！謝金河：背後因素絕不尋常

財信傳媒董事長謝金河。（資料照）

2025/03/17 15:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為應對中國對台灣的滲透及間諜活動威脅，總統賴清德近日召開國安高層會議，針對5大國安及統戰風險提出17項因應策略，其中包括將中國定位為海外敵對勢力、恢復軍事審判投共軍人等措施。對此，財信傳媒董事長謝金河發文直指，這是兩岸交流以來最大的改變，認為「這次賴總統硬起來，背後的因素絕不尋常」，可能與美國總統川普（Donald Trump）的積極作為有關。

謝金河今（17）日在臉書發文表示，賴清德總統上週召開記者會，宣布多項重大國安政策，包括把中國定位為海外敵對勢力、宣布恢復軍事審判投共軍人、軍公教人員不得有中國國籍、中國人來台定居須放棄中國國籍，以及立委、村里長、宗教團體、公益組織赴中交流必須公開透明，「這是兩岸交流以來最大的改變，很多親中的團體都嚴詞批評，並且指責賴總統把台灣推向戰爭。其實背後的因素更值得大家關注，這可能與川普的積極作為有關」。

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謝金河指出，最近世界發生很多大事，但外界討論不多，包括菲律賓前總統度特蒂從香港返國卻被逮捕，直接送到海牙國際法庭審訊；南韓總統尹錫悅遭關押52天後獲釋，南韓政治對立激烈，但尹錫悅卻在沒有任何理由的情況下獲得釋放，背後一定有未知的政治運作。

謝金河續指，接著是美國對台灣的表態，美國參議員蘇利文（Dan Sullivan）警告藍白刪國防預算，以及美國國防部副部長柯伯吉（Elbridge Colby）主張台灣要將國防預算提高到GDP的10%，並警告藍白是「玩危險遊戲」。他認為，川普團隊似乎給台灣很明確的訊號，「如果台灣人沒有堅定保衞自己國家的決心，如何叫美國保護你？」

謝金河說，台灣生存與發展最大的敵人是中國共產黨，但台灣人的敵我意識非常薄弱，尤其軍人滲透軍中，把國防機密交給中國，美國始終不願把F35賣給台灣，就是擔心台灣的飛行員把飛機開到對岸。最近川普政府開始堅壁清野，除了切斷對南非的援助，也給宏都拉斯警告，還強令巴拿馬政府退出一帶一路，收回巴拿馬運河管理權。最近又出擊葉門，ISIS組織，川普甚至親自宣布擊斃ISIS首領，並且警告伊朗。

謝金河提到，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）宣布外國人在美國的行為須與簽證一致。此外，魯比歐也因泰國將維吾爾人送回中國而對泰國官員進行制裁，「泰國的親中加速美國對泰國的制裁，可能慢慢會讓泰國處境更加困難」。

他最後強調，台灣過去有很多灰色地帶，中國很容易使力，從抖音到中配，中國強力滲透各個宗廟，基層村里長，椿腳的滲透更是綿密，「這次賴總統硬起來，背後的因素絕不尋常！」

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