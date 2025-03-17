就任市長後首度訪美 陳其邁首站訪舊金山灣區為亞灣取經

陳其邁率團造訪舊金山灣區建設，為亞洲新灣區取經。（高市府提供）

2025/03/17 14:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁上任後首度率團走訪美國，第一站先參訪舊金山灣區，除借鏡舊金山經驗作為亞洲新灣區參考，還專程體驗無人自駕計程車。

陳其邁於台灣時間3月16日至20日帶領市府團隊前往美國西岸「高雄主權AI夥伴鏈結之旅」；此行聚焦智慧城市、AI技術與產官學研交流，16日先參訪舊金山灣區重大建設，17日參訪NVIDIA總部並與技術高層進行高雄智慧燈塔計畫研討。

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18日則受邀參加NVIDIA GTC大會，近距離聆聽黃仁勳演講，並於會展現場拜訪台灣廠商與國際大廠展位；19日將拜會當地市政府、史丹佛大學探討城市級AI與智慧醫療應用，最後一日與科技大廠及新創加速器交流，借鏡高雄產業發展與新創扶植策略。

首日行程參訪舊金山灣區重大建設及金門公園（Golden Gate Park），同步體驗無人自駕計程車，了解尖端自動駕駛技術與硬體應用，借鏡舊金山灣區發展經驗，強化高雄亞灣2.0智慧科技、水岸經濟與企業總部的發展策略，打造智慧港灣城市。

陳其邁對Google旗下Waymo AI無人自動駕駛計程車印象深刻，他搭車前往漁人碼頭過程中，充分感受Waymo的平穩起動、精準行人判斷，及在人潮車流密集區域的順暢行駛；他表示這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府將評估其導入大型活動或指定場域，作為新型交通運具的可行性。

對於舊金山灣區的碼頭、輪渡站、水岸綠地的再利用規劃，他認為可提供亞灣水岸執行面的參考，亞灣水岸後線也如同灣區將以商辦、飯店等為發展重點，目前正推進的特貿三公辦都更、Y15捷運聯開等案，將汲取灣區經驗完善後續亞灣在商業及居住空間的規劃。

陳其邁搭乘無人自駕計程車，認為這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府將評估其導入大型活動或指定場域，作為新型交通運具的可行性。（高市府提供）

Waymo的感知系統運用光達（LiDAR）、攝影機和雷達，即時偵測周圍的車輛、行人、單車。（高市府提供）

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