為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    就任市長後首度訪美 陳其邁首站訪舊金山灣區為亞灣取經

    陳其邁率團造訪舊金山灣區建設，為亞洲新灣區取經。（高市府提供）

    陳其邁率團造訪舊金山灣區建設，為亞洲新灣區取經。（高市府提供）

    2025/03/17 14:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁上任後首度率團走訪美國，第一站先參訪舊金山灣區，除借鏡舊金山經驗作為亞洲新灣區參考，還專程體驗無人自駕計程車。

    陳其邁於台灣時間3月16日至20日帶領市府團隊前往美國西岸「高雄主權AI夥伴鏈結之旅」；此行聚焦智慧城市、AI技術與產官學研交流，16日先參訪舊金山灣區重大建設，17日參訪NVIDIA總部並與技術高層進行高雄智慧燈塔計畫研討。

    18日則受邀參加NVIDIA GTC大會，近距離聆聽黃仁勳演講，並於會展現場拜訪台灣廠商與國際大廠展位；19日將拜會當地市政府、史丹佛大學探討城市級AI與智慧醫療應用，最後一日與科技大廠及新創加速器交流，借鏡高雄產業發展與新創扶植策略。

    首日行程參訪舊金山灣區重大建設及金門公園（Golden Gate Park），同步體驗無人自駕計程車，了解尖端自動駕駛技術與硬體應用，借鏡舊金山灣區發展經驗，強化高雄亞灣2.0智慧科技、水岸經濟與企業總部的發展策略，打造智慧港灣城市。

    陳其邁對Google旗下Waymo AI無人自動駕駛計程車印象深刻，他搭車前往漁人碼頭過程中，充分感受Waymo的平穩起動、精準行人判斷，及在人潮車流密集區域的順暢行駛；他表示這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府將評估其導入大型活動或指定場域，作為新型交通運具的可行性。

    對於舊金山灣區的碼頭、輪渡站、水岸綠地的再利用規劃，他認為可提供亞灣水岸執行面的參考，亞灣水岸後線也如同灣區將以商辦、飯店等為發展重點，目前正推進的特貿三公辦都更、Y15捷運聯開等案，將汲取灣區經驗完善後續亞灣在商業及居住空間的規劃。

    陳其邁搭乘無人自駕計程車，認為這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府將評估其導入大型活動或指定場域，作為新型交通運具的可行性。（高市府提供）

    陳其邁搭乘無人自駕計程車，認為這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府將評估其導入大型活動或指定場域，作為新型交通運具的可行性。（高市府提供）

    Waymo的感知系統運用光達（LiDAR）、攝影機和雷達，即時偵測周圍的車輛、行人、單車。（高市府提供）

    Waymo的感知系統運用光達（LiDAR）、攝影機和雷達，即時偵測周圍的車輛、行人、單車。（高市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播