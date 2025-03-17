丹麥前總理玉山論壇發表疑美論 谷立言︰川普已承諾保衛全球和平

副總統蕭美琴出席「2025年玉山論壇－新南向+：台灣、印太與新世界」午宴並致詞，會中丹麥前總理暨 民主聯盟基金會主席拉斯穆森並發表演說，兩人並一同舉杯向現場所有來賓致意。（記者田裕華攝）

2025/03/17 13:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今日於玉山論壇開幕式致詞時表示，「在（美國總統）川普的執政下，我們已經無法再仰賴白宮」，在美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）面前直言疑美論。谷立言隨後上台致詞強調，美國與盟友、印太夥伴堅定地站在一起，採取決定性行動，提升共同利益、反制威脅、促進經濟韌性，總統川普自任期初始，便已明確承諾會保衛全球和平。

谷立言致詞時表示，保衛全球和平體現在歐洲地區的烏俄戰爭停火，也體現在印太區域強化嚇阻能力，以達到避戰；川普政府已強調台海和平穩定是美方利益，也對國際社會安全繁榮不可或缺，世界每個國家與台海和平息息相關，一但台海爆發衝突，造成的損失會大於第二次世界大戰，美方與國際夥伴將一起加強應對片面以武力或威脅改變現狀的企圖。

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谷立言說，面對中國破壞穩定的軍事、經濟和外交壓力，美方將持續協助台灣提升自我防衛能力以及社會韌性，也樂見總統賴清德近期宣布將提升國防預算至GDP的至少3%，此外，台灣也應有能力取得不對稱戰力以嚇阻侵略。

谷立言指出，賴清德提出打擊中國間諜活動和影響的行動，將進一步提升美台合作。

經濟領域方面，谷立言說，美台在經濟領域的合作將讓台灣與美國更強大、安全、繁榮，而國際社會同時也將因此受惠，美台經濟互惠將帶領世界的科技發展。

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