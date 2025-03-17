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    一邊一國言論掀討論 劉世芳：中華民國、中華人民共和國有何疑慮

    立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

    立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

    2025/03/17 13:39

    〔記者李文馨／台北報導〕民進黨昨在桃園舉行第2場「人民是頭家」政策宣講會，內政部長劉世芳宣講提到，「台灣跟中國，一邊一國，我們各管各個事，國家安全不是為了國防部，而是為了我們自己」，引發輿論討論。對此，劉世芳今（17）日在立法院受訪回應，這邊是中華民國，對面是中華人民共和國，「有什麼疑慮嗎？」

    劉世芳昨在民進黨宣講活動中，抨擊立院藍白亂砍預算，並呼籲台灣一定要團結，對這些刪除預算、為了私人或政黨利益，為對岸習近平利益的人說，「台灣跟中國，一邊一國，我們各管各個事，國家安全不是為了國防部，而是為了我們自己」，今年度預算一塊錢都不該砍，希望大家繼續支持。

    立法院內政委員會今審查「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前接受媒體聯訪。媒體詢問，「台灣中國一邊一國」是口誤嗎？還是刻意闡述該內容？劉世芳回應，「這邊是中華民國，對面是中華人民共和國，有什麼不一樣嗎？」

    媒體追問，該言論有符合《憲法》的定義？劉世芳說，「我不曉得您講的符合《憲法》，我講過了，這邊是中華民國，對面是中華人民共和國，有什麼疑慮嗎？」

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