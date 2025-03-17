民進黨全台設罷免服務站 曹興誠：守護台灣民主背水一戰

聯電創辦人曹興誠出席「勇敢TEAM你罷免服務站成立記者會」。（記者朱沛雄攝）

2025/03/17 13:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免第二階段連署如火如荼展開，前聯電董事長曹興誠今日表示，罷免不成功，台灣將香港化。當國會所立的法是接受中共指示，台灣已經往香港化的道路邁進，要扭轉局面只有靠大罷免，這是守護台灣民主自由的背水一戰。

罷免國民黨立委徐巧芯提案領銜人曹興誠、網紅「八炯」溫子渝等罷免團體，今日與民進黨市議員共同召開「勇敢TEAM你」記者會，宣布將在基隆、台北、新北、桃園、新竹、雲林、台南、高雄、宜蘭、台東等縣市設立罷免服務站，罷免毀憲亂政的國民黨立委。

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曹興誠指出，當國會所立的法是接受中共指示，今天台灣已經往香港化的道路邁進，因此要扭轉局面只有靠大罷免，這是守護台灣民主自由的背水一戰。

曹興誠談及，他很高興台灣人民覺醒，知道大罷免的重要性，這次大罷免最早是源自青鳥行動，本來青鳥是要給藍白立委施點壓力，警告他們不要太過分，沒想到落空了，這些藍白立委不僅沒有收斂，甚至變本加厲，現在大家終於全面覺醒。

曹興誠表示，民進黨原本來不想涉入藍綠對抗，在罷免行動剛開始時，民進黨都是站在後面觀望，目前公民團體已經將整個罷免熱潮燃燒起來，現在民進黨的公職人員也要加入了，希望能夠把國會扭轉回來。

曹興誠說，要以中華民國的利益為優先，不是被中共吞併為優先！所以這次大罷免是台灣未來的關鍵所在，很高興大家終於團結在一起，民進黨議員願意參與罷免，對於連署將有很大幫助。

他強調，各地公民團體連署處處受到打壓，遭到查水表或黑社會、流氓來干預，對連署活動造成很大壓力，民進黨加入支持後，這個情況會有所改善。他有接獲消息，在紐約的連署1天就收到100多份連署書，過幾天就會送回台北，顯示這次的罷免活動，海內外台灣人都共同關心，大罷免一定會成功。

八炯指出，很高興看到民進黨議員願意出來幫忙，這幾天他在罷免國民黨立委的活動，都有順便收花蓮人罷免傅崐萁的連署書。第1天罷免王鴻薇的場合收到138件，前天罷免徐巧芯的活動也收到40幾份，希望北漂、中漂、南漂的花蓮人，鼓起勇氣來簽連署書。

八炯呼籲，全台灣都有設點收件，這些罷免服務站是可以信任的，希望台灣人要有勇氣站出來。今天在花蓮會有4個定點開張、全天收件，也有越來越多鄉親，有20幾個加入罷免傅崐萁的據點可以連署，唯有正義良善，才能打倒萬惡共匪。

民進黨桃園市議員黃瓊慧說，桃園市是國民黨執政，連桃園6席立委都是國民黨籍，去年一整年這些立委配合黨團總召傅崐萁，通過一堆非民生的國會擴權法案、惡修財劃法等。面對這些不適任的立委，公民團體要提出大罷免，桃園市民非常憤怒，第一階段連署熱度很高，合格率高達95%。

黃瓊慧痛批，現在進入第二階段連署，國民黨的市長卻利用市政資源打壓在地罷免團體，民團要借場地都借不到，不管是罷免活動或民主宣講，縣府就說草地要維修，或草地上長出毒蘑菇，這是非常可笑的。桃園縣府用這種方式阻擋公民團體收連署書，所以民進黨公職決定站出來，力挺大罷免活動。

民進黨新北市議員黃淑君指出，國民黨立委這一年來表現，在為中國發聲，成為中共代言人。有的不僅不務正業，無法苦民所苦，搞不清楚議事程序，只會直播和當慣老闆，這種立委應該要被罷免。他們將成支援前線轉為作戰的第一線，會聲援所有公民團體，做它們的靠山，服務處將進行連署、代收。

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