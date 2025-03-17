立院提案公投無法審 中選會：適用「公投法」除外規定

國民黨主席朱立倫今天上午率全體國民黨立委在立法院議場前，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。（記者方賓照攝）

2025/03/17 13:21

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天（17日）上午率國民黨立委宣布要提出「反戒嚴」及「反廢死」公投提案，據悉，黨團擬透過立法院提出公投案。中選會副主委陳朝建受訪證實「該類公投適用公投法的『除外』規定」；前中選會主委陳英鈐受訪說明，根據「公投法」規定，立法院提出的公投案，就算相關提案內容有疑義，中選會「只能依法辦理、不能審查」。

現行「公民投票法」規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行一次。依此推算，今年公投日期為8月23日。據悉，由於國民黨現在趕不及連署提案，因此將根據「公投法」第15條第2項規定，由「立法院」提出。

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「公民投票法」第15條第2項規定，立法院對於第2條第2項第3款（即重大政策之創制或複決之事項），認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票，「不適用第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條規定」。

前中選會主委、中央大學憲政學者陳英鈐日前接受本報訪問說明，「公投法」第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條，主要規範中選會的審查權，換言之，立法院提出的公投案，就算中選會認為相關提案有問題，中選會只能依法辦理、不能審查，因為現行法規明定中選會對該案不具有提案審查權。

中選會副主委陳朝建指出，「該類公投適用公投法的除外規定」，如不適用第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條規定。選務機關會依法辦理，不做不必要的評論或回應。

對於國民黨提出的軍事審判公投，陳英鈐認為，該提案不僅內容定義不清不楚、違反一案一事項原則，更侵害總統職權；政治大學法學院副教授林佳和也說，軍事戒嚴屬於總統職權，不能以法律層次的公投達到憲法層次的效果，否則就是違憲公投。

針對反廢死公投，國民黨規劃「是否支持政府未來修法廢除死刑」做為主論述。陳英鈐指出，公投拘束力僅有2年，該提案並未明確敘明「未來」是多久，且立法院提出的重大政策公投不能涉及立法。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，大法官去年已經做出憲判字第8號，死刑並未完全違憲，而是設定了更嚴苛的條件，就算該公投案未通過，公投結果也無法推翻大法官的解釋。他也提到，反廢死公投題目設定並非重大政策，涉及法律的制定或修正，這原就是立法院的職權。

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