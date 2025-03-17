桃園連署站志工遭辱罵「吃飽太閒」 不忍了將提告公然侮辱

謝姓男子16日跑到桃園區復興路連署站，對著志工辱罵「三字經」、「五字經」並嗆「吃飽太閒」。（擷取自黃瓊慧臉書）

2025/03/17 12:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市6區立委大罷免進入第2階段連署，桃園區復興路連署站16日發生酒醉男子辱罵志工事件，桃園警分局武陵派出所員警獲報到場，男子已經離開現場，警方循線找該名63歲謝姓男子，志工討論後將到派出所對謝男提出公然侮辱告訴。

謝男當時疑似酒醉，徒步到桃園區復興路連署站，在門口接連對志工辱罵「三字經」、「五字經」，志工向路人喊出連署口號時，謝男不斷插嘴嗆「吃飽太閒」，整個過程長達10幾分鐘，武陵所員警獲報到場時，謝男已經離開，警方調閱監視器掌握謝男行蹤，遭辱罵的志工也將到派出所提出公然侮辱告訴。

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議員黃瓊慧表示，看到影片真的很心疼，每一次被人刻意挑釁、製造衝突，除了事後報警，還真的別無他法，志工都是自發來幫忙的，一般民眾手無寸鐵，很擔心接下來還會遇到什麼樣的恐嚇威脅，像是14日桃園區介壽路連署站也發生1輛白色賓士刻意在停車時，無視連署站志工的呼喊，不斷倒退將停在連署站前的機車撞倒，很明顯是故意撞的。

不過，警方獲報到場處理，循車號通知賓士轎車76歲鄭姓車主到案，鄭姓車主供稱，「真的是不小心撞到的」，當天他要到附近辦事，停車時不小心撞倒後方機車，沒有聽到志工呼喊的聲音，當下覺得沒事就離開，而該輛機車並非連署站志工所有，警方已通知機車車主，同時也對鄭姓車主開出肇事後駛離現場的罰單，依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者」，可處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰。

鄭姓車主駕駛白色賓士車撞倒桃園區介壽路連署站前機車後離開，被質疑有故意衝撞之嫌，但鄭姓車主供稱是不小心撞倒的。（擷取自黃瓊慧臉書）

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