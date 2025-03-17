紐約台僑挺大罷免 台灣基進帶回至少70份罷免連署書

台灣基進黨主席王興煥3月15日受邀至美國紐約演講，會館同時也進行由獨盟及紐約青鳥合辦的「罷免藍委」連署活動。（台灣基進提供）

2025/03/17 12:44

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免持續推進，目前全國共有34位國民黨立委、1位無黨籍泛藍立委進入第二階段連署。台灣基進黨主席王興煥15日受邀至美國紐約演講，會館同時也進行由獨盟及紐約青鳥合辦的「罷免藍委」連署活動，會後並將連署書彌封交給王興煥帶回台灣。台灣基進黨工受訪表示，當日至少收到70份連署書，由於巡迴演講持續進行中，連署書數量也將持續增加。

台灣基進透過新聞稿表示，王興煥15日受邀在台灣獨立建國聯盟紐約支部發起的「罷免藍委」連署活動上演講。王興煥說，這場活動讓他見證了海外台灣鄉親熱情參與二階連署行動的盛況，這不僅是透過實際行動來關心台灣，更代表著海內外台灣人亟欲用民主方式來改變國會結構、捍衛台灣民主的共同意志。

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王興煥表示，大罷免的號角已經吹響，最重要的就是海內外各地的台灣人接力響應，提高熱度、拓增廣度，這也是二階罷免連署成功的關鍵之一，他們已收到當天由「紐約青鳥團隊」負責人林易徵親手交付的連署書，必定會慎重地將這些代表台灣人堅信民主的意志帶回台灣，交給罷免團體「反共護台志工聯盟」。

王興煥說明，由於過去在台灣曾發生罷免團體不小心遭到滲透，導致有人帶走連署人個資等情事，紐約主辦方相當慎重，現場連署全權由紐約青鳥團隊及台獨聯盟負責，包括協助填寫連署書及後續處理如協助連署人將連署書收入信封、彌封並於信封上註明該連署書所屬選區等工作都在當場完成收件程序。過程中若有人填錯必須重填，紐約青鳥志工們也會當場請連署人將錯誤連署書帶回銷毀。

王興煥強調，通敵的國會結構是台灣生存的災難，國民黨立委秉承中國意志，亂刪總預算造成國家治理的困境，亂刪國防預算讓美國對台灣自保的決心產生疑慮。國民黨的立委沒有一席是無辜的，大罷免已經是民主已無退路、國家陷入危機的自我防衛。公民的意志是台灣的希望，一定要團結，促成大罷免大成功，這將是民主國家實踐民主防衛的舉世典範，這才是真正的台灣上勇，是足以定義「何謂台灣人」的國族史詩。

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