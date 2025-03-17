回應「賴17條」 蔣萬安籲朝野定期對話國安議題

台北市長蔣萬安針對賴清德總統上週點名中國是「境外敵對勢力」表示，要對台灣的民主韌性有信心，呼籲朝野針對國安議題展開定期有效的對話。（記者塗建榮攝）

2025/03/17 12:45

〔記者何玉華／台北報導〕總統賴清德上週在國安高層會議中盤點中國五大威脅，提出17項因應作為，強調中國已是反滲透法定義的「境外敵對勢力」。台北市長蔣萬安今（17）日受訪表示，要對台灣的民主韌性有信心，呼籲朝野針對國安議題展開定期有效的對話。

賴清德日前召集國安高層會議，盤點中國5大威脅，包括對國家主權、對國軍的滲透及間諜活動、混淆國人對國家認同、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透，及藉融合發展吸引台商、台青，提出17項因應作為。並指中國塑造在台「治理」假象，已是反滲透法定義的「境外敵對勢力」，必須更積極的提出相應的防範措施。

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蔣萬安今天早上出席中正區里長座談前受訪，對此表示，台灣的民主得來不易，應該要共同守護。但是中央政府目前的做法，外界有非常多的疑慮，中央政府應該要聽進去，也應該對台灣的民主韌性有信心，開大門、走大路。

蔣萬安也提出呼籲，朝野各界針對國安議題展開定期有效的對話，了解彼此對國外議題的看法、彼此的認知，才能建構對國家安全更好的藍圖及策略。

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