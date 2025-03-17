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    首頁　>　政治

    桃園國中生爆穿中國軍服敬禮 校方急澄清「手勢非敬禮」

    國2生宿營活動遭爆穿中國解放軍迷彩，還比出少先隊敬禮手勢，校方澄清，迷彩服是旅行社提供，手勢非敬禮，也無任何政治意涵。（翻攝自王浩宇臉書）

    國2生宿營活動遭爆穿中國解放軍迷彩，還比出少先隊敬禮手勢，校方澄清，迷彩服是旅行社提供，手勢非敬禮，也無任何政治意涵。（翻攝自王浩宇臉書）

    2025/03/17 12:04

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立永豐高中國中部舉辦2年級隔宿露營活動，校方將活動照片PO上「永豐是個好所在」臉書，卻被發現學生穿的竟然是中國解放軍迷彩服，還比出疑似中國少年先鋒隊敬禮手勢；前桃園市議員王浩宇今（17）日批評，根本就是統戰教育進校園！校方緊急澄清，迷彩服是旅行社提供，那個動作也不是敬禮。

    校方目前已緊急關閉臉書，校方回應當天活動是漆彈射擊，迷彩服是由旅行社提供的服務，手勢則是各班創意發想，避免照片千篇一律，基本上以班級數字發想，該動作並非敬禮，也無任何政治意涵。

    從校方PO出的照片，可見學生穿著迷彩服比出各種手勢的照片，包括蛇、愛心等，其中1張照片學生比出的手勢，被質疑與少先隊敬禮手勢類似，而身上迷彩服與中國解放軍軍服樣式相同，活動照片PO出後引發外界議論。

    王浩宇在臉書貼出學生照片與中國的解放軍、少先隊圖片對比，質疑孩子們不但穿著解放軍軍服受訓，還依照中國少先隊手勢敬禮，學校竟然還配合執行，根本就是統戰進入校園。

    王浩宇指出，制服的爭議可以說是學校疏忽、敵我識別教育不足，其實很多縣市都有這情形，但連敬禮手勢都直接照中國的姿勢，「大家覺得算不算從教育開始進行統戰？未來解放軍來台灣，直接就有迷彩可以換穿嗎」？他希望「桃市府教育加油」，痛斥「校長應該說明這是怎麼一回事，太離譜了」。

    許多網友在網頁下方留言「希望將事情調查清楚，不要苛責未成年孩子」，也有網友Tag國防部臉書，建議加強台灣敵我識別教育，避免類似事件再發生，校方目前已緊急關閉臉書。

    校方表示，學校舉辦國中2年級學生隔宿露營，因為進行漆彈射擊等山野教育活動，會由旅行社提供迷彩服供學生換穿，以便學生活動，也增進團體向心力，學校特別關注服裝是否破損、尺寸是否合適，而迷彩服是由旅行社提供的服務，10多年來皆然，全桃園市甚至全國大多數學校亦然，迷彩服款式目前並無相關規定。

    校方強調，活動中各班會進行班級合照，為增加各班識別度及激發學生創意構想，並避免各班合照千篇一律，因此各班會設計不同的動作，原則上多以班級數字來做發想，該動作並非敬禮，也無任何具政治暗示性之梗。

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