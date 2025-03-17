藍救罷免提反戒嚴、反廢死公投 柯建銘：一騙再騙絕對滅頂

立法院民進黨團今由總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜共同舉行記者會。（記者方賓照攝）

2025/03/17 12:02

〔記者謝君臨／台北報導〕因應大罷免朝野角力戰，國民黨主席朱立倫今天上午率全體國民黨立委在立法院議場前舉行記者會，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。對此，立院民進黨團總召柯建銘也開記者會反擊，痛批國民黨一騙再騙，絕對滅頂。他強調，軍人犯軍法回歸軍事審判，這什麼戒嚴？憲判也已揭示死刑合憲。「現在是台灣最關鍵時刻，大家要出來罷免藍白，讓台灣重新開始。」

柯建銘表示，朱立倫以國民黨主席身分在立院議場門口開記者會，這是立院史上第一次，在此提出嚴重抗議，要開回中央黨部或黨團開，立院議場是中立、嚴肅的民主堡壘，豈可玷污；且全部藍委穿白色，自己做告別式，是在自掘墳墓、集體埋葬，民進黨團的記者會定調很清楚，國民黨一騙再騙，絕對滅頂。

請繼續往下閱讀...

對於國民黨立委羅智強講「反戒嚴」和境外敵對勢力，柯建銘反問，總統賴清德和行政院長卓榮泰講得很清楚，軍人犯軍法回歸軍事審判，這什麼戒嚴？「軍事審判法」一直都有，不管戒嚴與否都有。

柯建銘並回顧當年「洪仲丘遭虐死事件」，促成軍審法修法，當時他主張「要修就修完整」，提出區分平時、戰時，戰時才做軍審；罪證有疑利於被告，徹底保障人權等，當時大家一致同意他的修法，今天國民黨立委翁曉玲卻要修顛倒、違憲，不要污衊賴總統說要戒嚴，顛倒歷史。

「國民黨注意聽！」柯建銘說，「境外敵對勢力」也是現行法規就有，包括刑法第115條之1、國家安全法、反滲透法、國家機密保護法等。

柯建銘並批評前總統馬英九，要一國兩制、唱和中國的話，國民黨就搬去中國就好，不要在這裡騙台灣人，說要「反戒嚴」，根本開玩笑，賴總統已說台灣不可能走回戒嚴，台灣過去在國民黨威權統治下，是全球戒嚴最久的國家，今天怎麼可能走回戒嚴，是國民黨想戒嚴，卻污衊賴要戒嚴，顛倒是非、一騙再騙。

至於「反廢死」，柯建銘指出，去年9月20日憲判已宣告死刑合憲，今年也曾執行死刑，再清楚不過，這樣國民黨卻提出「反廢死」，一騙再騙是多麽可惡。另外，所謂「公投綁罷免選舉」，在時程上也不可能，不要再騙，藍白兩黨存在就是在亡台，應就地解散，向國人謝罪。

柯建銘也疾呼，現在是台灣最關鍵的時刻，大家要出來罷免藍白，讓台灣重新開始，大家要團結積極把二階罷免連署完成，戰爭就結束了，「我不相信有人會去連署國民黨賣台。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法