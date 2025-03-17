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    藍百場說明會反惡罷 首場從板橋葉元之選區出發

    國民黨14日宣布從本月20日起啟動全台百場政策說明會。（記者方賓照攝）

    國民黨14日宣布從本月20日起啟動全台百場政策說明會。（記者方賓照攝）

    2025/03/17 11:34

    〔記者林欣漢／台北報導〕因應大罷免朝野角力戰，國民黨將在全台各地舉辦超過100場次以上的政策說明會，確定六都首場將於22日晚間在新北市板橋、國民黨立委葉元之的選區登場，縣市則是同一天於苗栗縣舉行，力拚5月20日之前辦理百場政策說明會。

    大罷免熱度持續升溫，中選會日前完成審定第一階段罷免提議，據統計，罷免團體提交的35件泛藍立委及停職中的新竹市長高虹安罷免案全數進入二階連署；由國民黨青年軍等藍營系統發動對17名民進黨立委罷免案全數未成案，仍有一次補提機會。

    國民黨14日宣布從本月20日起啟動全台百場政策說明會，國民黨立委許宇甄今日於黨團記者會後受訪表示，第一場宣講六都會在新北市板橋舉行，縣市第一場也是同一天於苗栗舉辦，520之前會辦理百場政策說明會。

    據掌握，首場政策說明會地點在板橋東區的介壽公園，正是現在情勢危急的葉元之選區，該黨主席朱立倫、新北市長侯友宜及新北市6席區域立委，屆時將同台宣示反惡罷。

    另外，民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場昨在桃園登場，自稱「青埔憨川」的民進黨不分區立委王義川嗨唱「罷你三天三夜」。對此，許宇甄表示，民進黨美其名說是「人民是頭家」的政策宣講會，事實上是把人民當傻瓜，王義川嗨唱要「罷你三天三夜」，難怪人家會說他是「憨川」，因為他們都把人民當傻子愚弄，這樣的方式完全不演了，明明就是罷免的說明會，所以要號召全國民眾一起出來反惡罷。

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