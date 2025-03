古屋圭司日台雙語強調「台灣有事、日本有事」 續與理念相近國家制衡中國

「玉山論壇」開幕式,日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司致詞。(記者田裕華攝)

〔記者黃靖媗/台北報導〕第8屆「玉山論壇」(2025 Yushan Forum)今日上午舉行開幕式,日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司致詞時以日文、台語雙語強調「台灣有事、日本有事」,指出台海和平穩定對國際社會影響重大,日本會持續與理念相近國家共同制衡中國,維護台海和平。

本屆玉山論壇主題為「新南向+:台灣、印太與新世界」(New Southbound Policy+: Taiwan, the Indo-Pacific, and a New World);開幕式邀請總統賴清德、丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)、斯洛維尼亞前總理楊薩(Janez Janša)、日華議員懇談會會長古屋圭司等人致詞。

古屋圭司表示,這是他連續第五屆參加玉山論壇,前總統蔡英文執政8年期間推行新南向政策,將投資由中國分散至東協等不同地區,台灣GDP成長至23兆的同時,對中國投資從44%降低至11%,加強了台人的自信與尊嚴,也增加國際社會對台的信任與認同,他期待,總統賴清德提出的新南向政策+與五大信賴產業,能為印太地區帶來近一步的經濟成長,促成更自由開放的印太地區。

古屋圭司說,日華懇近年支持台灣加入世界衛生組織(WHO)、跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)等國際組織,日本戶籍文件將承認台灣人登記「台灣」為出身地一事,日華懇也一直在幕後助力,以維護台灣人民的尊嚴及人權,中國對此的批評毫無根據。

古屋圭司指出,他們已經成立「CPTPP研究小組」、「女性議員交流小組」、「地方交流促進小組」、「台灣關係法調查小組」,持續在多種領域創造交流機會,未來將創立「國家韌性專案小組」,台日都面臨頻繁的天災挑戰,應齊心協力面對。

古屋圭司也用日文、台語雙語強調「台灣有事、日本有事」,台海和平穩定對國際社會影響重大,不僅台灣人、旅台日本人、外國人的安全,也會影響全球供應鏈安全,他們會持續與理念相近國家共同制衡中國,維護台海和平。

古屋圭司指出,中國國防支出成長7.2%,昭示中國擴大軍事力量的決心,當我們看到習近平獨裁政權試圖單方面改變現狀時,可以想像未來面臨的風險;中國一向只考慮自身的利益,在不知不覺中讓他國陷入隱形債務陷阱,日本呼籲世界各國應關注這類風險,並提供針對性援助。

古屋圭司表示,日本已經加強對含有有害物質的中國製太陽能板的限制,鼓勵大眾安裝新一代的鈣鈦礦太陽能電池,日本與台灣在綠能的合作,也是未來經濟投資的關鍵要素。

古屋圭司也說,雖然在中國的戰略阻撓下,只有12國與台灣建交,但是因為世界上享有共同價值的國家團結一心,中國的斷交策略沒有獲得顯著成果。

古屋圭司表示,日本與台灣多年來建立真摯友誼,相信未來在各領域只會更加強韌,今天論壇的主題也是賴清德在新年致辭中提出的三大願景「堅定地走在民主的道路上」、「強化韌性」、「與各世代共享經濟發展的果實」,台灣周遭環境一年比一年嚴峻,共享自由、民主、法治、基本人權價值觀的國家應不斷加強合作,日華懇決心守護台灣及台灣民主,以及包括台海在內的國際社會和平與安全。

美國在台協會(AIT)處長谷立言也致詞表示,美國強力支持印太地區的夥伴,川普上任以來對世界和平的承諾非常清晰,印太地區應加強避免戰爭爆發,台海和平穩定對國際社會非常重要,美國會持續協助台灣強化防衛能力。

此外,美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)、眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、眾議員金映玉也在開幕式中錄影致詞。穆勒納爾指出,台灣日益增長的重要影響力遍及東南亞及廣大印太地區,台灣不僅是民主的燈塔,也具備強大創新實力,並且是美國的關鍵戰略夥伴,共同對抗來自中共的侵略性擴張。

