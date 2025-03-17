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    古屋圭司日台雙語強調「台灣有事、日本有事」 續與理念相近國家制衡中國

    「玉山論壇」開幕式，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司致詞。（記者田裕華攝）

    「玉山論壇」開幕式，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司致詞。（記者田裕華攝）

    2025/03/17 11:40

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第8屆「玉山論壇」（2025 Yushan Forum）今日上午舉行開幕式，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司致詞時以日文、台語雙語強調「台灣有事、日本有事」，指出台海和平穩定對國際社會影響重大，日本會持續與理念相近國家共同制衡中國，維護台海和平。

    本屆玉山論壇主題為「新南向+：台灣、印太與新世界」（New Southbound Policy+: Taiwan, the Indo-Pacific, and a New World）；開幕式邀請總統賴清德、丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）、斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）、日華議員懇談會會長古屋圭司等人致詞。

    古屋圭司表示，這是他連續第五屆參加玉山論壇，前總統蔡英文執政8年期間推行新南向政策，將投資由中國分散至東協等不同地區，台灣GDP成長至23兆的同時，對中國投資從44%降低至11％，加強了台人的自信與尊嚴，也增加國際社會對台的信任與認同，他期待，總統賴清德提出的新南向政策＋與五大信賴產業，能為印太地區帶來近一步的經濟成長，促成更自由開放的印太地區。

    古屋圭司說，日華懇近年支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織，日本戶籍文件將承認台灣人登記「台灣」為出身地一事，日華懇也一直在幕後助力，以維護台灣人民的尊嚴及人權，中國對此的批評毫無根據。

    古屋圭司指出，他們已經成立「CPTPP研究小組」、「女性議員交流小組」、「地方交流促進小組」、「台灣關係法調查小組」，持續在多種領域創造交流機會，未來將創立「國家韌性專案小組」，台日都面臨頻繁的天災挑戰，應齊心協力面對。

    古屋圭司也用日文、台語雙語強調「台灣有事、日本有事」，台海和平穩定對國際社會影響重大，不僅台灣人、旅台日本人、外國人的安全，也會影響全球供應鏈安全，他們會持續與理念相近國家共同制衡中國，維護台海和平。

    古屋圭司指出，中國國防支出成長7.2％，昭示中國擴大軍事力量的決心，當我們看到習近平獨裁政權試圖單方面改變現狀時，可以想像未來面臨的風險；中國一向只考慮自身的利益，在不知不覺中讓他國陷入隱形債務陷阱，日本呼籲世界各國應關注這類風險，並提供針對性援助。

    古屋圭司表示，日本已經加強對含有有害物質的中國製太陽能板的限制，鼓勵大眾安裝新一代的鈣鈦礦太陽能電池，日本與台灣在綠能的合作，也是未來經濟投資的關鍵要素。

    古屋圭司也說，雖然在中國的戰略阻撓下，只有12國與台灣建交，但是因為世界上享有共同價值的國家團結一心，中國的斷交策略沒有獲得顯著成果。

    古屋圭司表示，日本與台灣多年來建立真摯友誼，相信未來在各領域只會更加強韌，今天論壇的主題也是賴清德在新年致辭中提出的三大願景「堅定地走在民主的道路上」、「強化韌性」、「與各世代共享經濟發展的果實」，台灣周遭環境一年比一年嚴峻，共享自由、民主、法治、基本人權價值觀的國家應不斷加強合作，日華懇決心守護台灣及台灣民主，以及包括台海在內的國際社會和平與安全。

    美國在台協會（AIT）處長谷立言也致詞表示，美國強力支持印太地區的夥伴，川普上任以來對世界和平的承諾非常清晰，印太地區應加強避免戰爭爆發，台海和平穩定對國際社會非常重要，美國會持續協助台灣強化防衛能力。

    此外，美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議員金映玉也在開幕式中錄影致詞。穆勒納爾指出，台灣日益增長的重要影響力遍及東南亞及廣大印太地區，台灣不僅是民主的燈塔，也具備強大創新實力，並且是美國的關鍵戰略夥伴，共同對抗來自中共的侵略性擴張。

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