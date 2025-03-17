玉山論壇開幕 丹麥、斯洛維尼亞前總理齊挺台

總統賴清德總出席「玉山論壇」開幕式，會中臺亞會蕭新煌董事長，丹麥前總理暨 民主聯盟基金會主席拉斯穆森、斯洛維尼亞前總理楊薩、日本日華懇會長古屋圭司眾議員，美國在台協會處長谷立言分別致詞，會後所有來賓在台上一同合影。（記者田裕華攝）

2025/03/17 11:15

〔記者方瑋立／台北報導〕2025玉山論壇今（17日）開幕，斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Jansa）出席致詞表示，全球民主國家必須支持台灣維護主權、捍衛自由民主生活方式、維持台海現狀並堅決反對中國併吞台灣企圖的行動，所有歐盟公民也將永遠支持台灣2300萬人民以民主決定自身未來的權力和自由；丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）也強調，歐台交流須立基於雙方共同價值觀與信念，「台灣是民主大家庭的一員」。

為期2天的2025年玉山論壇「新南向＋：台灣、印太與新世界」今天在台北萬豪酒店登場，總統賴清德、楊薩及拉斯穆森等政要出席專題致詞。

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楊薩曾任三屆斯洛維尼亞總理，並曾於30年前造訪台灣，他表示，過去20年間世界變化速度加劇，主要2項因素是人工智慧等科技進步，以及威權政權的崛起，尤其阿富汗戰略失敗後，俄羅斯全面入侵烏克蘭，這些政權間緊密的合作更顯露無遺。

「我們正目睹21世紀版的冷戰逐漸展開」，楊薩說，歐洲正面臨殘酷戰爭，數十萬人喪生、數百萬人流離失所，美國所發起的談判或許能促成停火，但即便成功最好的結果也僅是凍結衝突，歐盟因為長期忽視警訊而面臨嚴重損失，雖已開始重新武裝，但仍需要時間。

楊薩指出，從歷史及邏輯推演來看，未來焦點恐轉移到印太地區，中國的公開威脅行動也無疑印證此趨勢，台灣不僅是印太地區和平穩定的支柱，更是全球安全的關鍵要素。

楊薩續指，台灣辛苦爭取而來的自由、民主和繁榮不斷受到挑戰和攻擊，這些成就與價值不僅可能遭受武力侵犯，也可能面臨滲透與顛覆的威脅。正如義大利共產主義學者葛蘭西在一個世紀前所描述的「文化戰爭」，如滲透或收購媒體、大學、文化機構與非政府組織，威權政權往往利用民主社會的自由與開放，從內部進行心理戰，以分化與削弱民主體制。

楊薩說，台灣正以實力確保和平，包括在經濟、民主供應鏈上，以及半導體、人工智慧、安全、國防與次世代通訊等5大產業領域，正在大幅拓展全球影響力。

楊薩強調，正因如此，全球全球民主國家必須支持台灣維護自身主權、捍衛自由民主的生活方式、維持台海現狀，並堅決反對中國任何試圖併吞台灣的行動。他個人及所有熱愛自由的斯洛維尼亞與歐盟公民，將永遠支持台灣透過民主決定自身未來的權利，支持中華民國台灣2300萬人民選擇自己道路的自由。

拉斯穆森則表示，歐洲與美國的朋友與盟友依舊維持良好關係，雖自今年1月以來這些關係越來越趨於「交易式」，川普將世界劃分為美國、中國與莫斯科，國際社會必須思考這對台灣和烏克蘭的未來和處境代表什麼，中國國家主席習近平正在關注烏克蘭的發展，國際社會不能因共同的弱點，向獨裁者送出「侵略行動有利可圖」的錯誤訊號。

「在充滿危險和挑戰的世界，真正的朋友必須團結在一起」，拉斯穆森強調，印太地區的發展攸關整個歐洲的自由與安全，他將持續為深化台灣與歐洲關係而努力，這樣的合作不應僅基於斷其利益，而應立基於共同價值觀，以及對彼此自由、民主與繁榮的堅定信念，「台灣就是民主大家庭的一員」。

斯洛維尼亞前總理楊薩致詞。（記者田裕華攝）

丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森致詞。（記者田裕華攝）

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