延攬魏汶萱引關注 蔣萬安：協助團隊強化對外溝通

台北市長蔣萬安17日出席 「114年度市長與里長有約－中正區」，會議開場致詞。（記者塗建榮攝）

2025/03/17 11:38

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安小內閣異動，延攬媒體人余祥擔任觀光傳播局長、魏汶萱擔任副發言人，由於魏汶萱之前在立法院嗆駐衛警、立委邱議瑩的印象，外界關切市府是否要戰鬥升級，蔣萬安今（17）天回應說，市府團隊就是為市民奮鬥、打拚，過去在立法院與魏汶萱有接觸，希望借重她在媒體事務的專業及對新聞處理的熟悉，協助團隊強化政策的對外溝通。

蔣萬安今天出席在中正區舉辦的今年度首場與里長有約座談；對於延攬魏汶萱加入團隊，蔣萬安受訪表示，過去在立法院與她有接觸，認為她對於各項議題的掌握有經驗，延攬她是希望借重她在媒體事務方面的專業經驗，以及對新聞處理的熟悉，協助團隊強化各項政策的溝通與對話；相信她的加入能夠為市府團隊的政策加強跟市民溝通、宣傳外，也可以強化發言團隊對各項市政推動以及政策建設進行的說明。

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蔣萬安表示，市府團隊就是為市民奮鬥、打拚，過去兩年拚出大巨蛋經濟、捷運六線齊發、大都更時代，在中正區讓南機場整宅單元3在去年順利完成簽約，是第一個順利招商成功的案件，也帶動單元4、5跨過75%的門檻，也拚出了生育率，成為6都中唯一正成長。

對於大量啟用年輕人是否擔心因為經驗不足影響施政，蔣萬安表示，市府團隊有非常多經驗豐富、對市政非常熟悉的同仁，不管是副市長、秘書長、各局處首長及相關的同仁，另一方面要納入年輕的朋友們對工作的熱忱、對議題的熟悉、對媒體事務運作的了解，能夠加強市府團隊在各方面政策推動的執行力、效率，納入更多的創意發想，有所突破。

魏汶萱之前在立法院嗆駐衛警、立委邱議瑩的印象，外界關切市府是否要戰鬥升級。（台北市政府提供）

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