為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    延攬魏汶萱引關注 蔣萬安：協助團隊強化對外溝通

    台北市長蔣萬安17日出席 「114年度市長與里長有約－中正區」，會議開場致詞。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安17日出席 「114年度市長與里長有約－中正區」，會議開場致詞。（記者塗建榮攝）

    2025/03/17 11:38

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安小內閣異動，延攬媒體人余祥擔任觀光傳播局長、魏汶萱擔任副發言人，由於魏汶萱之前在立法院嗆駐衛警、立委邱議瑩的印象，外界關切市府是否要戰鬥升級，蔣萬安今（17）天回應說，市府團隊就是為市民奮鬥、打拚，過去在立法院與魏汶萱有接觸，希望借重她在媒體事務的專業及對新聞處理的熟悉，協助團隊強化政策的對外溝通。

    蔣萬安今天出席在中正區舉辦的今年度首場與里長有約座談；對於延攬魏汶萱加入團隊，蔣萬安受訪表示，過去在立法院與她有接觸，認為她對於各項議題的掌握有經驗，延攬她是希望借重她在媒體事務方面的專業經驗，以及對新聞處理的熟悉，協助團隊強化各項政策的溝通與對話；相信她的加入能夠為市府團隊的政策加強跟市民溝通、宣傳外，也可以強化發言團隊對各項市政推動以及政策建設進行的說明。

    蔣萬安表示，市府團隊就是為市民奮鬥、打拚，過去兩年拚出大巨蛋經濟、捷運六線齊發、大都更時代，在中正區讓南機場整宅單元3在去年順利完成簽約，是第一個順利招商成功的案件，也帶動單元4、5跨過75%的門檻，也拚出了生育率，成為6都中唯一正成長。

    對於大量啟用年輕人是否擔心因為經驗不足影響施政，蔣萬安表示，市府團隊有非常多經驗豐富、對市政非常熟悉的同仁，不管是副市長、秘書長、各局處首長及相關的同仁，另一方面要納入年輕的朋友們對工作的熱忱、對議題的熟悉、對媒體事務運作的了解，能夠加強市府團隊在各方面政策推動的執行力、效率，納入更多的創意發想，有所突破。

    魏汶萱之前在立法院嗆駐衛警、立委邱議瑩的印象，外界關切市府是否要戰鬥升級。（台北市政府提供）

    魏汶萱之前在立法院嗆駐衛警、立委邱議瑩的印象，外界關切市府是否要戰鬥升級。（台北市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播