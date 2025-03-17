小內閣改組備戰 蔣萬安：沒有蔣家軍、只有台北隊

台北市長蔣萬安17日出席 「114年度市長與里長有約－中正區」，會議開場致詞。（記者塗建榮攝）

2025/03/17 11:06

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安小內閣異動，調動6個局處首長及發言人團隊，並延攬媒體人余祥擔任觀光傳播局長、魏汶萱擔任副發言人，被視為是為2026蔣家軍備戰，蔣萬安今（17）天表示，「沒有蔣家軍只有台北隊」，強調市府團隊有經驗豐富、資歷完整的同仁，也要納入年輕的衝勁、女性的聲音，為團隊注入更多的活力、創意、執行力。

蔣萬安今天出席在中正區舉辦的今年度首場與里長有約座談；外界關切人事安排是要強化戰鬥力，為布局2026的蔣家軍備戰？蔣萬安強調，「沒有蔣家軍只有台北隊」，市府團隊有經驗豐富資歷完整的同仁，同時也要納入年輕的衝勁、女性的聲音，為團隊注入更多的活力、創意、執行力。市府團隊就是為市民奮鬥、打拚，過去兩年拚出大巨蛋經濟、捷運六線齊發、大都更時代，在中正區讓南機場整宅單元3在去年順利完成簽約，是第一個順利招商成功的案件，也帶動4、5單元跨過75%的門檻，也拚出了生育率，成為6都中唯一正成長。

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除了找媒體人，還有新任青年局長周羿希曾擔任過國民黨副發言人，是否有助增加政治敏感；蔣萬安表示，周羿希過去在台北市客家事務委員會擔任主委，對於相關事務的推動、行政方面都非常的熟悉，由她來擔任青年局長，依她過去的行政經驗及對媒體事務的了解，有助強化青年政策推動；另外也借重余祥熟悉媒體運作以及經驗豐富的專業領域來協助推動觀光以及市政媒體的處理。

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