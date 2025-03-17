國民黨推「反廢死反戒嚴公投」 林俊憲「翻譯」：我們沒招了

國民黨主席朱立倫（中）今天上午率立法院黨團宣布發動「反戒嚴及反廢死公投」；民進黨立委林俊憲在臉書發文一一點出此提案的謬誤，並諷刺說：「國民黨公投記者會翻譯，『我們沒招了』。」（記者方賓照攝）

2025/03/17 10:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫今（16）日上午率領全體國民黨立委在立法院議場前召開記者會，宣布提出「反戒嚴及反廢死公投」提案。民進黨立委林俊憲在臉書發文一一點出國民黨此次公投提案在法律層面的謬誤，並諷刺地說：「國民黨公投記者會翻譯，『我們沒招了』。」

林俊憲表示，先前他就有聽說國民黨要提兩項公投案反制罷免，但他沒想到國民黨「真的這麼瘋」，先不論政治面，光從法律面、邏輯面相來看就是莫名其妙。林俊憲提到，立法院提案公投的權力，依照《公民投票法》，僅限於「重大政策之創制或複決」，而公民連署可提的種類，還多了「法律之複決」、「立法原則之創制」。換句話說，立法院只能針對法律未規定、闡明的重大政策為題提出公投。林俊憲說：「道理很簡單，你自己是公民授權制定法律的機關，要公投什麼？」

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林俊憲指出，從國民黨的「反廢死」和「反戒嚴」題目來看，前者依照最新釋憲，死刑未廢除，仍存於《刑法》中，且公投結果僅對「行政機關」有約束力；後者依照《戒嚴法》，戒嚴令本就需由立法院追認才有效，「國民黨今天也沒提出公投理由書，我真的很好奇他們要怎麼寫？」

林俊憲總結，首先國民黨的公投題目都是法律範疇，無關重大政策，依法不得由立院提出；第二，掌握多數制定法律的人，把本就適用的法律拿出來公投要求繼續適用，依正常人的腦袋和邏輯，根本提不出；最後講回政治面，國民黨出這種「根本不能稱為招數的招數」，當然是為了搭上罷免同時投票，期望催出自己的支持者，「順便」出來投反對票。

不過林俊憲也質疑，國民黨立委們根本沒看過《公投法》的原文，《公民投票法》第23條規定，「公民投票日定於八月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次。」但是以目前罷免藍委的進度來推算，到時候法定公投日是8月23日，罷免早就投完票了，結論就是「國民黨白忙一場」。

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