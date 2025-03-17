中共發「暖心包」攏絡我僑民 徐佳青：起不了什麼作用

僑委會委員長徐佳青。（記者方賓照攝）

2025/03/17 10:19

〔記者謝君臨／台北報導〕中共對台灣之滲透軟硬兼施，僑委會委員長徐佳青今（17）日表示，中共手法確實不斷在推陳出新，尤其在農曆年間發放「暖心包」，企圖用一點小禮物來收買海外的僑心；但徐也說，事實上，我們大多數的海外僑胞，個人經濟狀況都在水準之上，這種小小的東西，對他們其實是起不了什麼作用的。

立法院外交及國防委員會今邀請徐佳青報告僑委會業務概況，並備質詢。徐於會前受訪指出，近期全球各民主國家，可以看到中共的各種滲透威脅行為，當然台灣的海外僑民也不例外，雖然很多民主國家已祭出相關外國人代理法等調查，也逮捕不少與中共的共同協力者，但中共的手法確實是不斷的在推陳出新。

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徐佳青指出，尤其中共在農曆年間發放「暖心包」，企圖用一點小禮物來收買海外的僑心，但事實上，我們大多數的海外僑胞，個人經濟狀況都在水準之上，這種小小的東西，對他們其實是起不了什麼作用的。

徐佳青說，近年來也因為國際社會對於中共滲透威脅逐漸提高警覺，只有少部分在「一帶一路」的國家，或許有少數僑民受到影響，但對於這一部分僑委會也都密切觀察，是否除了這種小禮物「暖心包」，「我想它會對海外、會對國內也是一樣的做法，因此我們都高度提高警覺，確實密切關注。」

徐佳青也提及，僑委會在今年預算有可能做部分刪減、凍結，因此在補助項目上確實會受到一些影響，這來回之間是否讓中共有更多機會，透過各種大撒幣的方法來收買人心，這部分僑委會密切關注。

最後，徐佳青重申，「『暖心包』我想這是小東西，在農曆年節當中應景，我想對他們自己的僑民大概有這樣的需求，但是對於本國台灣僑民來說，我想這種『暖心包』基本上是起不了什麼太大的作用，但我們還是要如實把這些相關情勢做清楚的呈現和報告。」

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