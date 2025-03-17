表達支持罷免藍委 民眾在自行車嬰兒後座貼上支持罷免小貼紙

支持罷免藍委的民眾在自行車嬰兒座背後貼上支持罷免的貼紙。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/17 10:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的團體正全力進行二階連署罷免，由於二階連署要達到10％並不容易，罷團除了四處設攤要衝連署份數，很多支持者也運用各種方法宣傳，一位張姓支持者就在自行車嬰兒座背後貼上各選區罷團的小貼紙，希望能有更多的民眾來連署。

張小姐在自行車嬰兒座背後貼上各種小貼紙，她表示，原本想貼在前面，但擔心行車安全問題，因此改貼在嬰兒座背後，讓騎在後方騎士或者在等紅燈時，各種車輛都能看見，一同來參與罷免。

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這些小貼紙有設計成如台灣傳統的符咒「OK，我就罷免你」，還有小型版的立委蔡其昌的「台灣尚勇」春聯，「台灣罷免慧成宮」、小型版的蔡英文「豐衣足食好住安行」春聯等。

「廢翔行動」何姓志工表示，目前台中市3個罷免團體除了有固定的連署站，也會不固定的設站，希望能因不固定的設攤站吸引到尚未連署的民眾。

「敲羅行動」陳姓志工表示，罷團正全力進行二階連署，除了固定連署站外，原本固定週六下午設在勤美的連署站將增加週日下午設站。

支持罷免藍委的民眾在自行車嬰兒座背後貼上支持罷免的貼紙。（記者蘇金鳳攝）

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