為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    表達支持罷免藍委 民眾在自行車嬰兒後座貼上支持罷免小貼紙

    支持罷免藍委的民眾在自行車嬰兒座背後貼上支持罷免的貼紙。（記者蘇金鳳攝）

    支持罷免藍委的民眾在自行車嬰兒座背後貼上支持罷免的貼紙。（記者蘇金鳳攝）

    2025/03/17 10:16

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的團體正全力進行二階連署罷免，由於二階連署要達到10％並不容易，罷團除了四處設攤要衝連署份數，很多支持者也運用各種方法宣傳，一位張姓支持者就在自行車嬰兒座背後貼上各選區罷團的小貼紙，希望能有更多的民眾來連署。

    張小姐在自行車嬰兒座背後貼上各種小貼紙，她表示，原本想貼在前面，但擔心行車安全問題，因此改貼在嬰兒座背後，讓騎在後方騎士或者在等紅燈時，各種車輛都能看見，一同來參與罷免。

    這些小貼紙有設計成如台灣傳統的符咒「OK，我就罷免你」，還有小型版的立委蔡其昌的「台灣尚勇」春聯，「台灣罷免慧成宮」、小型版的蔡英文「豐衣足食好住安行」春聯等。

    「廢翔行動」何姓志工表示，目前台中市3個罷免團體除了有固定的連署站，也會不固定的設站，希望能因不固定的設攤站吸引到尚未連署的民眾。

    「敲羅行動」陳姓志工表示，罷團正全力進行二階連署，除了固定連署站外，原本固定週六下午設在勤美的連署站將增加週日下午設站。

    支持罷免藍委的民眾在自行車嬰兒座背後貼上支持罷免的貼紙。（記者蘇金鳳攝）

    支持罷免藍委的民眾在自行車嬰兒座背後貼上支持罷免的貼紙。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播