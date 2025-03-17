朝野催修法增國假 劉世芳：倉促入法恐疑慮更多

內政部長劉世芳受訪。（記者方賓照攝）

2025/03/17 09:50

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（17）日審查「紀念日及節日實施條例草案」，內政部長劉世芳會前受訪表示，學者與不同立委在上個會期公聽會完全沒有共識，且紀念日放假與否涉及勞動關係的改善，內政部認為不要立法比較好。若在缺乏共識的情況下倉促入法，恐怕會造成更多疑慮。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，朝野多名立委提案將實施辦法提升為法律。在放假提案方面，除了國民黨立委牛喣庭提出的「七天假」，國民黨立委陳玉珍則盼增設「823砲戰紀念日」；民進黨立委伍麗華、陳瑩、無黨籍立委高金素梅也分別提出增訂8月1日為「原住民族日」，另將原住民歲時祭儀增為3天；而民眾黨團主張，勞動節、教師節應為全國放假日。

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對於恢復七天假議題，劉世芳會前受訪表示，「這不是一個真正的議題」，內政部所主導「紀念日及節日實施辦法」，它是一個「辦法」，內政部目前不贊成立法的主要原因是，上個會期公聽會時，無論學者或不同黨派立委都完全沒有共識，更何況，紀念日放假與否不只是放假的問題，而是涉及勞動關係的改善，內政部認為不要立法比較好。若在缺乏共識的情況下倉促入法，恐怕會造成更多疑慮。

內政部書面報告指出，立法院於民國89年6月30日三讀通過公務員服務法第11條修正條文附帶決議，要求內政部檢討紀念日及節日的放假日，使全年總放假日數介於115日至116日。

內政部表示，現行全國性紀念日及節日的放假日，包括中華民國開國紀念日、和平紀念日、國慶日、春節、民族掃墓節、端午節、中秋節、農曆除夕及兒童節等，計11日，併計週休二日，全年總放假日數已達115日至116日，已符合立法院附帶決議規定，且為歷年來內政部會商各界的共識。

內政部指出，紀念日及節日實施辦法所定的放假日為全國一體適用。有關公務員與勞工權益所涉工時、休息等勞動條件，公務員依公務員服務法暨相關人事法令的規定辦理，勞工則依勞基法暨其施行細則相關規定辦理，其與紀念日及節日全國一致的性質，並不相同，但放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當的規範。

針對是否調整國定假日，勞動部書面報告表示，建議宜通盤考量各職類、領域工作上的需求，尤其是各類勞工的需求，在兼顧一致性與公平性的原則下討論，並尊重主管機關內政部的意見。

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