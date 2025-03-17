友邦聖克里斯多福外長道格拉斯訪台 將主持投資商機說明會

聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）應我國政府邀請，於17日至21日率團來台訪問。（外交部提供）

2025/03/17 09:29

〔記者黃靖媗／台北報導〕聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）應我國政府邀請，於今（17）日至21日率團來台訪問，外交部次長陳明祺代表我國政府前往接機並表達誠摯歡迎。外交部指出，道格拉斯在台期間將晉見總統賴清德，並主持克國投資商機說明會，招攬我國投資。

外交部指出，訪團成員包括克國外交部次長芭絲（Kaye Bass）、經濟發展與投資部次長理察絲（Adina Richards）、貿易工業部代理次長羅倫斯（Sean Lawrence）、電力公司能源轉換小組經理凱利（Jonathan Kelly）及工商總會會長布萊克（Trevor Blake）等官員及代表。

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外交部表示，道格拉斯曾任克國總理，過去曾數度訪台，此行是道格拉斯外長在總理德魯（Terrance Drew）任內第三度訪問我國，顯見他對台灣的情誼深厚。

外交部指出，訪團在台期間將晉見總統賴清德、接受外交部長林佳龍款宴，雙方將就共同關切議題及「榮邦計畫」合作面向深入交換意見。

此外，為吸引我商赴克國投資，外交部指出，道格拉斯也將主持「2025聖克里斯多福及尼維斯投資商機說明會」，另將拜會經濟部、參訪我國綠能設施及各項文經建設。

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