CSIS：台灣是中國造船買家 長榮輪與福建號同廠建造

美國戰略暨國際研究中心報告指出，外國買家是中國造船業的主要客戶，台灣名列其中特別令人憂心；長榮獨特的綠色船體在中國航空母艦福建號旁邊建造，福建又可能是中國犯台的起點，這象徵意義引人關注。圖為福建號。（資料照）

2025/03/17 09:59

〔中央社〕美國戰略暨國際研究中心報告指出，外國買家是中國造船業的主要客戶，台灣名列其中特別令人憂心；長榮獨特的綠色船體在中國航空母艦福建號旁邊建造，福建又可能是中國犯台的起點，這象徵意義引人關注。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近日發布「造船戰爭：對抗中國軍民兩用的造船帝國」報告，內容提到外國買家是中國造船業的主要推手，特別是為中國海軍建造軍艦的造船廠，及涉入軍事計畫的商用造船廠。

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這份近68頁的報告指出，上述船廠有75%的產品運往日本和韓國等美國軍事盟友，以及新加坡和台灣等合作夥伴，而外國公司向這些造船廠下單，等於為中國海軍現代化的核心機構注入數十億美元的收入。

根據報告，考量到解放軍海軍快速擴張對台灣安全的直接威脅，台灣作為中國海軍造船廠主要客戶的地位特別讓人關注。

CSIS的計算結果顯示，長榮海運公司的現役船隊中有15%是在「1級」造船廠建造，仍有更多訂單在生產中。

根據報告，所謂1級是指以生產中國海軍軍艦而聞名的中國船舶工業集團公司（中船集團） 旗下造船廠。2級則是中船集團擁有的造船廠，雖然主要用以生產商用船舶，但與軍事計畫及人員保持密切聯繫。

報告指出，值得注意的是，中國造船廠通常能夠比競爭對手以更快速度、成本更低地交付高品質船舶，因此成為首選供應商。然而，在省錢及促進中國海軍發展的風險之間，各國政府仍應取得平衡。

報告稱，許多國外訂單都流向上海滬東中華造船廠及江南造船廠等1級造船廠，這些造船廠同時負責建造為解放軍海軍設計的軍艦，用於在台海發動兩棲攻勢或其他軍事行動。

鑑於商業和軍用造船所需的材料投入、生產技術、人員和基礎設施會大量重疊，商業盈收實際上補貼了中國的海軍擴張。

根據報告，這些收入也使中國造船廠能夠以更低的邊際成本、更有效率地擴大軍事生產。即使軍用和商業生產不在同一地點，中國許多主要商業和軍用造船廠之間共享所有權的結構，也使資產及技術流程能夠輕易地跨越軍民界限轉移。

此外，外國公司也透過合資企業、許可協議及直接購買的方式向中國國防承包商提供關鍵的軍民兩用造船技術，這對解放軍海軍突破重要技術障礙至關重要。

撰寫報告的學者呼籲川普政府將造船業議題納入更大的戰略，以團結盟友和合作夥伴，共同抵制中國軍民融合戰略及不公平的經濟行為。

學者們說，大多數國家在這個問題上不會像美國那樣具有前瞻性，因為擔心自家公司可能要付出的代價及北京的外交反擊。儘管如此，美國應該鼓勵其盟友採取低調、非正式的行動，阻止其企業向1級造船廠下訂單。

這對台灣來說更是如此，因為中國海軍現代化進程對台灣衝擊最大。美國至少應該與其他國家合作，進一步調整技術限制，以確保關鍵的軍民兩用技術不會直接「助攻」升級中國海軍實力。

美國戰略暨國際研究中心報告指出，外國買家是中國造船業的主要客戶，台灣名列其中特別令人憂心；長榮獨特的綠色船體在中國航空母艦福建號旁邊建造，福建又可能是中國犯台的起點，這象徵意義引人關注，示意圖。（資料照）

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